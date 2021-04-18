神州觀察：虐待兒童無人性　依法嚴懲儆效尤

所謂人性，亦即人之所以為人的那一部分屬性，是人類區別於其他動物的特有標籤，但具體是甚麽，該如何定義，一直是學術上爭論不休的話題，至今難有確切結論。換個角度或許更容易理解，譬如當一個人的某些行為被說成是「沒有人性」時，大家通常都會視之如畜牲，或是覺得連禽獸也不如，必會惹來切齒痛恨。

早前山西一名12歲女童疑遭繼母虐打成植物人，顱腦損傷程度達一級重傷，以致事隔近一年仍無甚好轉，亦不知尚有多少康復機會，堪稱悲慘。案件日前在山西朔州市中級法院開審，檢方指控該名惡毒繼母在與受害女童共同生活期間，常以毆打、體罰及指甲掐、扭身體隱秘部位等方式虐待對方，故構成虐待罪，但未有當庭宣判。

而在庭審中，被告百般狡辯，稱對女童只是採以「教育式打罵」，堅決否認存在故意傷害行為；乃至女童傷成植物人，亦推說是其自己從家中炕上摔下所致。惟該說法遭法醫當場篤穿，女童的腦損傷其實是由多次、不同時間段的鈍性外力造成，鑑於被告不肯如實供述罪行，公訴機關請求法庭依法予以嚴懲。另據女童生父表示，被告曾多番營造關心愛護女童之假象，試圖掩飾施虐行徑，可說用心險惡，亦使得惡行難被及時發現。

這種惡行必須得到嚴懲，相信亦是所有具備人性之人的共同心聲，但人們更想知道的是，同類當中為何總充斥着人面獸心之輩，甚至屢屢做出禽獸不如之事？想想黑龍江佳木斯那位狠毒繼母，對4歲女童又是用煙頭燙，又是剪嘴唇，又是摔打致顱內出血昏迷，哪有半點人性可言？四川成都一名3歲女童則被繼母虐打致死，方法是扯起來往牆壁上重摔，何其心狠手辣？

別以為只有這些不具血緣關係的繼父繼母才對他們下得了手，不少虐童案更是親生父母所為，像廣東茂名7歲男童就淪為狠父的「人肉煙灰缸」，陝西寶雞有獸父將兩歲多的兒子活生生摔死在梳化上。江西上饒更有父母齊上陣，虐死12歲兒子後打算偷偷埋掉算數；遼寧撫順則有生母與同居男友共同施虐6歲女童，手段包括滾水淋頭、鐵鉗拔牙、打火機燒嘴、鋼針拮腿等，險些小命不保，亦令聞者心驚肉跳，不敢相信他們還是人類。

老實說，禽獸之間亦未必如此殘忍相對，至多也就是為解決生存問題，不得不為之，否則便不會有虎毒不食子、老牛舐犢情深這些典故說法，以致人們常用「禽獸不如」來形容某些喪失人性的行為，當被視作對禽獸的一種不公平，或需作出糾正。另需看到，人類向同類中的弱小群體施虐亦可毫不留情，對非我族類的動物下手更加可想而知，各種野蠻血腥虐殺不絕，勢會加速人性退化，道德淪亡。