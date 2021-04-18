世界視線：華盛頓光說不練　烏克蘭焦頭爛額

俄羅斯在烏克蘭東部邊境集結大軍，兩國衝突一觸即發。烏克蘭政府日前指摘俄方在烏克蘭演習期間，封鎖了位於黑海和亞速海之間的刻赤海峽，阻止烏國海軍進入港口。

從戰略位置看，刻赤海峽是連接黑海與亞速海的唯一通道，俄方一旦控制住該海域，將對烏克蘭形成「關門打狗」之勢。事實上，俄烏兩國之前曾在刻赤海峽附近發生激烈衝突，2018年，時任烏克蘭總統波羅申科派遣軍艦從黑海駛往刻赤海峽並闖進俄羅斯領海，結果軍艦及官兵被俄方扣押。

眾所周知，以烏克蘭本身的實力，根本無法與俄羅斯抗衡，基輔之所以擺出一副敢於跟莫斯科死磕到底、不惜一切解決東部地區分離主義問題的架勢，無非自恃背後有美國和北約撐腰。但人們看到的是，美國總統拜登本月初跟烏克蘭總統澤連斯基通話，聲稱美國「正採取廣泛行動，以示支持基輔當局應對俄羅斯在邊境地區日增的軍事壓力」，與此同時，美軍卻被指叫停向黑海派遣軍艦的計劃，以避免「刺激局勢」。

至於歐洲方面，同樣是口惠實不至，迄今只停留在向烏國派遣軍事教官的程度。烏克蘭駐德國大使梅爾尼克就呼籲西方加強對烏國的軍事支援，強調該國不僅需要西方國家的聲援，更需要獲得現代化的軍事裝備，甚至揚言烏克蘭應被允許擁有核武。

澤連斯基早前揚言，如果無法停止東部戰事便會辭職下台，明顯是高估了自己，同時低估了俄國維護國家利益的決心。或許是看到早前納卡衝突中，阿塞拜疆靠着小規模衝突獲得該地區控制權，以為可以照辦煮碗，誰知美國對烏國的「擔當」，比土耳其之於阿塞拜疆更加不如。當初美國為誘使烏克蘭盡毀核武力量，曾承諾提供3,000億美元賠償，至今卻未有着落，弄得烏克蘭撕破臉皮，公開向華府討債。澤連斯基的前任、立場親美的波羅申科其實早就警告，烏克蘭被華盛頓「用完即棄」，很可能由「棋子」淪為「棄子」，「戲子總統」硬是不聽，弄到今天焦頭爛額，怪得了誰。