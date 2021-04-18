正論：剛愎自用拒禁飛　變種病毒禍全港

綿綿不絕，必有亂結；纖纖不伐，必成妖孽。香港的新冠疫情一直沒有斷尾，僅本地個案有所減少，港府即沾沾自喜「滴水不漏」擺出抗疫成功狀，詎料變種病毒已悄然殺入社區。一名從杜拜來港的印度裔男子，在港隔離檢疫期間多次檢測均為陰性，惟進入社區約一周後再檢測不僅確診，而且被驗出帶有變種病毒，成為首宗變種病毒流入社區的個案。專家不下多次要求港府禁止頻頻輸出變種病毒的南亞國家航班抵港，廢官不聽，現在才亡羊補牢，不亦晚乎！

昨日新增18宗確診個案，為一個月以來最多，當中10宗為輸入病例，分別從菲律賓、印度及印尼抵港；另外8宗本地個案，6宗為源頭不明，包括一名感染變種病毒經杜拜來港的印度裔男子。該名男子上月19日抵港，在酒店完成21日隔離檢疫，3次病毒測試均無發現染疫，本月9日離開酒店到居於佐敦伯嘉士大廈的女朋友家中留宿，期間到過尖沙咀、佐敦以至長洲多地，直到上周四離港前進行檢測終於確診。港府前晚漏夜圍封伯嘉士大廈，居民須送往檢疫，暫未發現確診個案。港府專家袁國勇相信患者可能在檢疫酒店感染、社區感染或其潛伏期長過21日，但由於患者病毒量高，故相信在酒店檢疫或社區感染的可能性較大，當局其後將該個案列為本地個案。

雪上加霜的是，6宗源頭不明個案之中，4宗的患者居於屯門。屯門早前已有多個屋邨出現源頭不明個案，專家早就懷疑該區存在隱形傳播鏈，結果不幸而言中。一旦隱形傳播鏈加上變種病毒在社區廣泛散播，香港勢必進入第5波爆發，別說與粵澳通關無望、與新加坡的旅遊氣泡爆破，港人要重過風聲鶴唳的抗疫苦日子、經濟萬劫不復才是最不堪設想。

儘管今次的變種病毒患者由杜拜入境，但南亞國家錄得大量變種病毒輸港卻是不爭的事實。港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，今個月首12日本港已錄得102宗輸入病例，當中92宗來自菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦，再次要求港府禁止從這些地區出發的航班抵港。事實上，何栢良不是唯一一個要求港府禁止南亞航班抵港的專家，一些傳染病醫生亦持同樣論調，惟港府置若罔聞。人們實在不明白，經歷了4波疫情大爆發，且每次皆始於外地傳入後，為何港府仍然沒有吸取教訓？為何仍然掉以輕心？

可以看見，南亞國家的疫情非常嚴峻，印度單日新增逾21萬宗確診，震驚全球；菲律賓等地的輸入個案更屢屢發現傳播力極強的變種病毒，連疫苗也難以抵擋，一旦在社區大爆發，所有抗疫努力勢必付諸東流。香港要實現清零，口岸把關絕對不容有失，即使市民對菲傭和印傭需求甚殷，也不是港府不作為的藉口；至於暫緩印巴人士入境更看不到有甚麼困難。去年底英國變種病毒肆虐，港府也跟隨歐洲做法，禁止英國航班抵港，直到近日才取消禁令。英國港人的數量肯定不比印巴港人少，林鄭也可禁止英國港人回港，何以印巴例外？更何況，印巴有大量假難民湧港，對香港治安和財政造成沉重負擔，現在正好藉防疫之機禁止假難民犯境，何樂而不為？

偏偏林鄭政府就是不聽，一味自行其是，設立所謂的「熔斷機制」，聲稱7天內從同一國家抵港的任何民航客機，共有5名或以上乘客經抵港檢測而確診，並帶有N501Y變種病毒株，將禁止所有從該國家來港的民航客機着陸香港14天，自詡比禁止「疫國」航班更嚴密。然而所有人都知，只要有一名帶有變種病毒株的患者入境都足以造成大淪陷，既要外防輸入便須密不透風，為何偏要等到有5名或以上乘客確診變種病毒才禁飛？這跟中門大開有甚麼分別？

這個政府就是如此倒行逆施，應做的不做，不應做的偏要做，說到底就是自以為是，剛愎自用。君不見，內地大部分地區早就疫症清零，但港府對於放寬內地人士入境偏要死拖爛拖，懶理經濟直插谷底；反觀經貿往來遠不如中港密切且仍未達到清零的新加坡，港府卻三番四次苦苦哀求人家通關，當中邏輯到底是甚麼，相信廢官自己也說不清究竟。

更不必說，連派現金以至派現金券都要另搞一套，先是拒絕效法澳門，最後卻搞得一鑊泡。正是廢官包拗頸、對着幹、自以為高人一等的思維作祟，香港才會連抗疫都一塌糊塗。看食衞局局長陳肇始直到昨日仍是舊調重彈，一味叫人接種疫苗「谷打針」，懶理變種病毒殺入社區，更懶理疫苗對變種病毒無效，當知廢官活在自己的世界之中，好官我自為之，哪管洪水滔天！

事實擺在眼前，港府靠不住，港人除了自求多福，夫復何言？