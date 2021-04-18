功夫茶：赤柱長踎漢奸黎　食監躉飯愛擇西

「無自由失自由，傷心痛心眼淚流」一曲鐵窗紅淚，此時此刻，喺赤柱踎監嘅黎智英聽咗會有乜感受呢，會唔會老淚縱橫喊濕枕頭呢，功夫茶寄語漢奸黎，點衰相都唔怕啦，橫掂一個人獨囚，喊到失禁都冇人笑你啦。

漢奸黎上星期五因為8‧18及8‧31非法集結兩宗案件，判處合共入獄14個月，佢就執到啦，部分刑期同期執行，扣埋假一年都唔使，不過，佢發夢都咪旨意咁快出嚟，其他案唔使找數咩，尤其是涉及國安案，又加控兩條罪，可以罰終身監禁，以佢73歲高齡，想打戙喺赤柱行出嚟就難啲喇，打橫抬出嚟機會高啲。

漢奸黎之前係扣押身份，百幾日可以食「私家飯」，但判咗刑，尋日要同其他囚犯一樣食「監躉飯」，早餐有豬肉丸、牛油果占麵包、豆卜雲耳；午餐可以揀花生白粥、雞肉或豬肉丸，晚餐有魚柳、金針煮花生揀添，臨瞓前仲可以飲奶同食提子包，有魚有肉有消夜，有中有西，營養幾豐富㗎。

講到食嘢，功夫茶想教吓讀者講日常潮州話，食飯叫「擇胖」，人食米飯都梗係想有營養心廣體胖㗎啦，係咪好易記呢！但係好似黎智英有人唔做，走去做漢奸，為美國而戰，做西方走狗，功夫茶批死佢食監躉飯都係「擇西」㗎喇，用潮州話講即係吔屎啦，漢奸黎！

一個人食嘢，無論「擇胖」定「擇西」，俗語有云獨食難肥，加上諗起以前「第一漢奸樓」大擦海鮮餐，食客三千，依家舉杯邀明月，對影成三人，難免茶飯不思，遲啲會唔會由肥佬黎變成排骨黎呢？無論肥瘦，漢奸黎都係一副忍樣，咁多官司未「埋單」，仲有排佢坐，慢慢忍啦。

仲有一樣漢奸黎要習慣，之前親朋戚友幾乎日日嚟探監，老婆仔女奔奔波波，愁眉深鎖，都係想見得一面就一面，但係判刑後親友探訪，由每日一次改為每月只有兩次，人數有限制。嗱，尋日個女帶埋漢奸李柱銘同埋何俊仁探監，呢兩兜友非法集結罪成竟然獲得緩刑，同樣都係叛國禍港四人幫，唔通做律師有免坐金牌？漢奸黎見到佢哋，難免會酸溜溜，好心李漢奸同AV仁就識做人啦，留番探監額畀漢奸黎老婆仔女啦，有得見好見喇，唔通等拜山先見咩！

漢奸黎啲子女如果想見多啲自己阿爸，依家走去讀法律啦，做埋律師代表可以日日探監㗎，唔使驚讀書攞律師牌要三、五、七年，有心唔怕遲，何況你哋阿爸睇怕要長住赤柱打躉㗎喇，等你哋十年八載有幾難！呢邊廂漢奸一族如喪考妣，但全城就大快人心，有市民在法院門外開香檳賀漢奸黎正式入冊。如果唔係呢排疫情要戴口罩，可以遮掩容貌，漢奸黎一家人睇怕都要變做過街老鼠㗎喇！做漢奸死有餘辜，連累妻兒真係影衰男人！