在日前的「全民國家安全教育日」，內地媒體披露了4宗涉及國家政治安全的案件，其中兩宗是內地學生來港讀書期間參與反中亂港活動。他們在內地被拘捕後，因為認罪態度較好，「主動交代揭發境外敵對勢力的醜陋行徑」和寫下悔過書，而獲寬大處理。

內地媒體披露案件，是要讓內地民眾知道香港這些年在反中亂港和外國勢力勾結下，拉內地學生下水具政治上危害國家安全的嚴重性質，是犯罪行為；也是要內地民眾知道，回歸後香港存在危害國家安全的風險口，反中亂港勢力會向內地民眾特別是青年學生「埋手」。內地媒體的報道也是要告訴香港民眾，香港這個地方，97回歸後還有一個反對派要延續和加強香港要成為「反共前哨基地」、「反共橋頭堡」，且比港英時期更囂張。

據報道，26歲的楊姓學生，2017年來港就讀電影專業碩士，第二年參加某境外敵對組織組黨結社活動，宣傳並參與非法遊行，被任命為網絡群組管理員，接受培訓，負責網上引導討論包括中國領土話題，發布封殺中資企業的聯署信。這位楊姓學生來港時，適逢「佔中」運動、旺角暴亂之前後，反中亂港氛圍甚濃，大專院校內「激進本土」和「港獨」思潮冒起，學校管理階層、教師隊伍對此聽之任之，這對「初到貴境」的內地學生影響極劣極壞。據報道，還有一名25歲的陳姓學生，2014年來港，被「境外反華敵對勢力滲透拉攏」，「受香港複雜社會政治環境影響，逐步形成反華政治立場和政治投機心態」，在2019年反修例暴亂中，「發布支持運動、攻擊中央政府對港管治的言論，公開聲稱要光復香港」。從報道來看，這位陳姓學生似未參加有政治問題的組織，可能是「獨行俠」，但他的行動已危害國家安全。

所謂 「近朱者赤，近墨者黑」。這些內地的學生來港不久，便「形成反華政治立場」，跌入「反中亂港」的泥坑，說明香港回歸後的政治環境多麼複雜和惡劣。由此觀之，本港一些青年學生會成甚麼樣子還用說嗎？