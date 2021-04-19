美國宣布9月11日前從阿富汗撤走所有軍隊，結束這場長達20年的戰爭，他們拍拍屁股走人，誰來收拾爛攤子？當年美軍以反恐為名入侵阿富汗，從此深陷泥沼，在將近20年的軍事衝突中，共有2,300多名美軍陣亡，阿富汗平民死傷更是數以10萬計，美國在這場戰爭的投入已超過兩萬億美元。「911事件」導致約3,000人死亡，阿富汗戰爭反而死了更多無辜者，這到底是反恐，還是販恐？

尤其諷刺的是，美國為了擺脫戰爭泥沼，竟與當年被列為恐怖組織的塔利班簽署協議，這已不僅僅是販恐，簡直就是聯恐。所以不難預料，美軍撤走後，塔利班勢必重奪政權，一切回到原點，只是阿富汗已被打得支離破碎。

有美國大學研究顯示，這些年美國最少在85個國家和地區進行「反恐行動」，相當於全球國家和地區總數的43%。結果呢？單是在阿富汗、伊拉克、也門、利比亞、敍利亞等多個國家就造成數百萬人傷亡、數千萬人流離失所。由此可見，美國愈反愈恐，凡是其插手地方，就意味戰爭和死亡，難怪有人說美國才是世界最大亂源。

美國從來都是掛羊頭賣狗肉，名為反恐，其實另有目的。美國前國務卿鮑威爾的辦公室主任威爾克森3年前就毫不掩飾地宣稱，美國發動阿富汗戰爭的目的，既不是為了打擊恐怖組織，也不是為了幫助阿富汗進行國家重建，而是希望在中亞布局，給中國和巴基斯坦施加軍事壓力。美國在阿富汗布局後，不僅可隨時在新疆地區挑起事端，而且可破壞中國「一帶一路」戰略。

明乎此，就知道為何最近西方國家大肆炒作新疆問題，以各種莫須有的罪名抹黑中國，這正是美國蓄謀已久的目的。想破壞中國的穩定，最好的辦法就是製造內部動亂，而新疆問題正是美國的抓手。反恐也好，民主人權也罷，都不過是美國用來掩蓋險惡居心的幌子而已。