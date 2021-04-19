前幾個星期，一眾港官還在發「春秋大夢」，指香港疫情清零有望，可以盡快通關，重振經濟，密鑼緊鼓搞甚麼疫苗氣泡，但是轉眼間，來個180度改變，不但個案有增無減，最震驚是社區竟然失守，變種病毒入侵，這是大家最不想發生的情況。

抗疫逾年再打敗仗，之前4波疫情雖境況有高有低，一日過百宗也試過，但香港還撐得住，未有被變種病毒入侵社區，否則醫療系統將會崩潰。就算打了疫苗，對變種病毒抵抗力還是未知數，各界老早提出警告，不少高危國家尤其是南亞地區，檢疫水平難以盡信，多數變種病毒個案都來自這些地方。政府應盡快考慮對包括菲律賓、印度，實施禁飛以保障市民。

很可惜香港的官員完全是不聽忠言，非常固執， 可惜不是擇善固執，而是與民為敵。要實施禁飛令有多難？之前英國航班一聲令下便執行，為甚麼菲律賓、印度、印尼航班便推三推四？

涉及變種病毒印度來客，據講在多個本地熱點甚至連長洲也留下足迹，港府勒令當日曾身處中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭，以及曾乘新渡輪往返長洲和光顧相關海鮮菜館的人士接受強檢，未有與印度漢乘坐同一班次的人士亦要檢測，預料涉及逾萬人。數字驚人，證明防疫穿窿，擾及市民。

昨日新增30宗確診，與印度漢同住的女朋友證實染疫，佐敦街坊人人自危，全港市民同樣面臨威脅。

港官大言不慚說甚麼疫苗氣泡，但最近有例子是打了兩劑疫苗之後仍然感染新冠肺炎，再加上今次印度漢個案帶有變種病毒，疫苗功效成疑，而且是完成21日檢疫後驗出，種種不利因素，通關短期內都難以成真。澳門政府昨日宣布延長印度來客檢疫期至28天，港官又慢九拍。究竟他們在想甚麼，猶豫甚麽，對不起，實在太離地，常人是不會明白。