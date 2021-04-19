香港科技園公司行政總裁黃克強在媒體表示，創新科技發展愈來愈重要，不單止是選擇問題，亦是「生存問題」，需要Y世代及Z世代支持，呼籲年輕人把握機會，共同投入這個大趨勢。筆者完全同意黃克強的說法，但按現時情況並不樂觀。

首先，香港一直有個說法，是「Low tech撈嘢，High tech揩嘢」，似乎由商家到年輕一代，都醉心於搵快錢，其實香港早已有人推動要再工業化，即把以前需10萬8萬工人進入工廠，改變生產本質，而現在則需以科技去推動改變。香港行嗎？單看去年由香港科技園公司舉辦「職業博覽」，有1,100個創科職位，收到7萬份履歷，但最終只有200人獲聘，反映市場有需要，但卻提供不足符合條件的人才。

現時世界創科形勢，連科技也被分裂、有紛爭、有界限，所以黃克強說「香港投入科技發展，不單是一個單純的選擇問題，而是生存問題」。香港要追上，就要培養創科人才，不光是技術培訓，是價值觀和文化多改變，是漫長、細緻和困難。

從另一角度，香港在創新科技是有基礎、前景和希望。2016年在科學園園區內工作的約有5,000至6,000人，現在是15,000人。而創科公司則由500家增至1,000多家，工作人員來自23個不同國家，當中9,000多人是專業研發人員，重視開發和商業化，為創新意念提供極豐富土壤。可惜，去年生產力促進局舉辦創科的實習計劃，逾千名大學生報名參與，卻只有30個名額。科技園公司去年推出明日創科領袖培訓計劃，最終只有8位畢業生投身科技公司。今年合作公司接近30間，科技園公司希望能增加參加者數目，讓本地和海外人士走在一起，成創科大熔爐。

同時，亦有創科公司回流香港，NiRo Tech（對講機出口商）從中/越回流，香港人老闆說這是他的情意結。另外一些高興而不開心例子，是有理大教授研發了全自動快速多重診斷系統，因得不到政府支援，跑去深圳。另一個例子是汪滔，香港科技大學學生，研發了無人機，同樣沒有得到政府支援，去到深圳創立大疆創新科技有限公司，做無人機生意，是過千億元的上市公司。

政府應有計劃推動和推廣創新科技。香港的大學都曾有不少科研成績，在國際上得獎。科大跟國際一級大學合作，成立「神經退行性疾病研究中心」，中大則與歐美院校成立「醫療機械人創新技術中心」等。現時香港創科有空缺，人才不足，年輕人要實習和參與卻無位。政府、大專院校和相關機構是否能一起討論和落實計劃呢！