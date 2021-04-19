一名從杜拜入境本港的印度裔男子，進入社區約一周後確診染疫，且驗出帶有變種病毒，港府將之列為本地個案，意味該印男或在檢疫酒店染疫，或在社區受感染。若在社區受感染，則代表社區存在變種病毒傳播鏈；若在檢疫酒店受感染，則令人擔心會否再有同類的走漏個案流入社區。總之，橫死掂死，第5波疫情會否大爆發，未來數日將是關鍵。

事實上，本港疫情反覆，上周六新增18宗確診個案，昨日更達30宗，為一個月以來最多。惟明知形勢不妙，廢官依然好整以暇，至今不肯禁止南亞國家的航班入境。正如港大感染及傳染病中心總監何栢良所說，今個月首12日已經錄得102宗輸入病例，當中92宗分別來自菲律賓、印度、印尼及巴基斯坦，當中不乏帶有變種病毒者，但港府偏偏不肯禁飛，還以所謂的「熔斷機制」搪塞了事。

須知變種病毒不會無緣無故出現，全因外地入境者將病毒帶入本港，現在印度染疫男被列為本地感染並走進社區，難道還未足以敲醒廢官麻木不仁的神經嗎？

說到底，林鄭政府就是有鋪「包拗頸癮」，專家建議禁止南亞國家的航班入境，政府偏偏不禁；市民要求政府學澳門派錢，港府初時也是堅持不派；就連外界要求政府將消費券改為派現金，廢官也是寧死不從。結果，不僅疫情至今無法斷尾，派錢派到天怒人怨，電子消費券更是拖拖拉拉，未知何時到手，長者還要擔心不懂電子登記難以領取。可以說，港府冇嘢叻，最叻化神奇為腐朽，將好事變壞事，搞到一鑊泡還要擺出「我使鬼你教」、「我講你要聽」的姿態，吹脹！

這就難怪，廢官民望低殘，市民對政府的不滿愈演愈烈，林鄭所謂的「與民同行」證實只是廢話。現在最令人擔心的是，要是廢官仍然死牛一邊頸，任由疫國航班自由出入，第5波大爆發恐將一語成讖！