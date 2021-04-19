所謂「法令依時而作，制度各順其宜」，要衡量政策合理與否，須看其時其地的民智如何，社會風尚如何，天底下幾乎沒有必然對或必然錯的施政。

譬如限制國民聚餐、集會，甚至要全民禁足，依常理論之，這是近乎暴政了。但面對新冠肺炎來襲，在非常時期，採取非常手段以防病毒傳播，卻是恰如其分的做法。

同樣道理，目前愚癡的種子正散播全球，各地人口都出現低智化現象，為禍之烈，不下於新冠疫患。這是另一種非常時期，社會當然要因病予藥，祭出不同尋常的防範措施。

很多人抱怨香港的言論自由正在收緊，若站在個人立場，筆者完全不希望「黃絲」媒體被動搖，理由再簡單不過，因為我是時評工作者，愈多媒體存在，愈有助於搜集資訊，打開《蘋果日報》，裏面謬論愈多，本欄就愈有可供批駁的題材。況且，社會理應容納不同聲音，千部一腔的世界，豈不是太單調了嗎？

然而，如今卻是個低智病毒急速蔓延的時代，在2018年，市民對香港警隊的滿意度高達八成，但到了2019年，一經黃絲傳媒抹黑，港警一下子竟變成不少人心目中的「魔鬼兵團」，很多人更相信警察會隨意殺害示威者，然後棄屍大海。由是，便惹起號稱以百萬計的市民走出街頭抗爭，把香港破壞得不成樣子。既是如此，政府就不得不從管束傳媒入手，以防止煽動性的言論繼續廣傳。

這種做法也不僅在香港出現，低智化近乎是全球現象，因此，世界上最流行的自媒體YouTube，經常要將誇張、失實的言論大幅剷除。剛過去的美國總統大選，前總統特朗普發表沒有根據的言論時，電視台甚至會即時終止直播。看來，全球低智化的疫患一日不除，媒體一日仍須受到嚴控。