日日洗廁所，蒼茫老更哀。這是國安重犯漢奸黎嘅貼切寫照。「泥紙鷹」日前被判囚14個月，正式成為監躉喺赤柱監獄服刑。上年尾佢仲喺社交平台乞求外國關注香港，揚言若最後爭取民主而入獄將成為佢人生巔峰！政界人士就話大漢奸其時猶如在熱鍋上的螞蟻，乞求老美出手打救。

早幾日，漢奸黎又有所謂致毒果報家書，廢噏甚麼「時代既倒更是昂首時」，內地官媒直斥其假惺惺地發表家書，裝扮成自由衞士，其偽善嘴臉令人作嘔；拆穿其恬不知恥地拿鋃鐺入獄大做文章，借此喚起市民同情。大漢奸未正式食監躉飯前，英國媒體播出佢喺「第一漢奸樓」嘅一段訪問，當時談到要坐監時，大漢奸一度哽咽，更流下鱷魚淚，聲震震話自己的確害怕！講真，有邊個唔怕失自由？何況大有機會係一生！甚麼闖人生巔峰，甚麼「時代既倒更是昂首時」，全都係自欺！

漢奸黎一身係罪，兩宗非法遊行案只係小菜一碟，佢一大串舊案未來得及審訊，日前控方加控佢一項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，以及一項串謀妨礙司法公正罪，指佢涉嫌於幕後指揮「重光團隊」，並協助團隊核心成員、12港人蛇之一嘅李宇軒潛逃台灣。法官將國安法案件押後至6月中喺西九龍法院再訊，而欺詐案則排期下月初喺區域法院進行答辯。

要言之，73歲嘅「泥紙鷹」都相當「頻撲」，每日喺獄中勤洗廁所，做些簡單嘅工作如貼信封之類，「食盡18區」變成餐餐監躉飯，仲要喺赤柱監獄和法庭兩邊走，如此人生巔峰，都可謂「求仁得仁」矣！從來做漢奸都冇好下場，呢個係歷史嘅鐵律，「泥紙鷹」日暮途窮曾灑下嘅鱷魚淚，只能印證做得漢奸，怎可能會有「昂首」時？只會被釘在歷史嘅恥辱柱上。「第一漢奸樓」今雖仍在，最終必落得「於今腐草無螢火，終古垂楊有暮鴉」！出得來行真係要還㗎！