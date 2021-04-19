如果說香港在黑色暴亂煎熬中還有一點幸運的話，便是未發生大爆炸造成大量傷亡的恐怖襲擊。不知是否如此，沒有炸死人，林鄭為首的特區政府便可採「皇帝的新衣」說事，續用不分是非的中性說法「社會事件」，淡化和降低市民國安反恐意識。但沒發生恐怖襲擊，只能說香港走運，只能並且必須讚揚警方偵破案件的努力，不是說沒有潛在的國家安全性質恐怖暴力的嚴重威脅。

因此港警國安處必須嚴密追緝和及時偵破黑色暴亂勢力欲把暴力升級的陰謀，市民更必須提高警惕，遇有蛛絲馬迹便及時向國安處舉報，防患於未然。政府應當把國家安全在香港存在的隱患，向市民提出忠告，喚起群防群治恐怖襲擊的人民力量，而不是大灌「社會事件」迷湯，麻醉及催眠人民，為惡勢力解套。

警方及時偵破多宗涉及槍械軍火、爆炸品、製造各類炸彈原料案件，令人震驚，觸目驚心。倘一旦不幸爆炸，將造成重大人命財產損失。警方偵破3宗收藏槍械案件，分別是2019年12月8日，一支步槍及一支半自動手槍和過百發子彈；同月破獲兩槍及255發子彈；去年1月破獲P80槍械及約100發子彈。3案涉及的槍械有與警方使用的屬同類型，包藏極大嫁禍警員開槍射殺無辜市民、煽動更大規模暴亂的陰謀用心。

同一年內多宗有關炸彈案件令人震驚，其中兩宗屬爆炸力巨大的TATP炸藥，一宗約一公斤，另一宗炸藥約10公斤，最大一宗可製炸藥原材料2.6噸。去年1月明愛醫院、1月深圳灣、2月羅湖港鐵站曾經發生炸彈爆炸事件，幸沒傷人。

黑暴還在網上叫囂「講得出做得到」。如以為有國安法後天下太平便大錯特錯，本月9日凌晨警方在港島公屋破獲100克黑色炸藥，15日破獲港台兼職記者攜兩仿製槍欲採訪警校活動，說明國安警鐘必須長鳴！