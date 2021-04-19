「凡爾賽文學」是去年內地10大網紅流行語之一。其特點是欲揚先抑、明貶實褒，以看似低調的抱怨進行更加高傲的炫耀。比如：「被老公氣死了，告訴他買車總價別超過500萬，卻非要買輛1,000萬的送我。」優越感滿滿的溢出來。

其實，長期以來就有一種「官場凡爾賽」，其手法如出一轍，看似批評，實則表揚，且往往是互相表揚與自我表揚相結合。而由於官員們浸淫官場多年，語言和肢體表達技巧運用得爐火純青、聲情並茂，其凡爾賽指數更要高出許多段位。

近日，湖南政協副主席易鵬飛在卸任郴州市委書記時，「由於自己過於直率，批評人時不注意方式，儘管有口無心，對事不對人，但在不經意中肯定傷了一些同志。」、「儘管一直致力於郴州轉型發展，也取得了明顯成效，但深刻反思，還存在抓落實力度不夠等問題。」這哪裏是批評！看似反思自己的「霹靂手段」，而字裏行間掩飾不住自己的「菩薩心腸」、「用心良苦」。所謂的缺點只不過是雞毛蒜皮，重點則在於致力發展、明顯成效。

青海人大副主任尼瑪卓瑪在卸任海北州委書記時也曾「自我批評」一番：「為了事業、為了發展，我時常面色嚴肅、語言嚴厲，批評同志多、工作要求高、衡量標準嚴，雖是常舉刀少砍人，但對同志們確有關心不周、交流不夠的地方。」畫風如出一轍，異曲同工。正所謂「大行不拘細謹，大禮不辭小讓」是也。

辨識「官場凡爾賽」也有技巧，關鍵字就在於「儘管」與「但」。按照漢語正常語法，「儘管」是前置條件，「但」之後才是主體內容。但「官場凡爾賽」的話術卻截然相反，「儘管」才是要點，「但」不過是作為點綴修飾而已。以此來分析，真實意圖便不言自明。

除了「自我批評」，還有「相互批評」。2014年，河北省委作為試點單位，省委常委之間開展批評與自我批評的民主生活會，要求不怕紅臉揭短。於是乎，常委們「批評」省委書記周本順「對民營經濟制訂了很好的政策，可落實還抓得不狠；司法公開抓得成效突出，對其他方面改革用力不多」；批評政法委書記張越「需要繼續保持開拓進取的精神狀態，不能認為這些年河北大事沒出、小事不多，基礎打得好，就可以鬆勁了」。

如此一來，確實做到「批評」了，但分明是相互抬轎子，演技水乳交融，好一齣官場大龍鳳。彼此受之泰然，心照不宣。結果幾年之內，當時河北的12位常委，周本順、張越與組織部長梁濱、宣傳部長艾文禮、秘書長景春華、常務副省長楊崇勇6人身陷囹圄，省委副書記趙勇、石家莊市委書記孫瑞彬、秦皇島市委書記田向利3人被投閒置散邊緣化。塌方式腐敗，令當年的批評更顯得荒誕不經。

久在官場，嘴尖皮厚，高高在上，一本正經地自說自話，自我陶醉、感動，自我催眠、洗腦。實際卻是令人掩鼻作嘔的「低級紅」鬧劇，貽笑後世罷了。