世界視線：難民配額惹爭議　拜登左右做人難

美國總統拜登日前公開表示，由於大批無人陪伴的未成年難民湧入美國南部邊境，負責照顧的美國難民安置辦公室面臨沉重負擔，又指美國在處理難民問題方面的當務之急，是解決邊境地區未成年難民湧入的危機，這是拜登上台以來，首次用「危機」一詞形容邊境局勢。

拜登甫上台，就將特朗普時代的非法移民政策幾乎全部推翻，其中包括停建美墨邊境圍牆，至於難民配額，則從特朗普時代的每年1.5萬人，大幅增加至6.2萬人（拜登一度聲稱目標是12.5萬人），一時間自由派人士歡欣鼓舞，然而理想很豐滿，現實很骨感。美國海關和邊境部門上月在美墨邊境截獲的非法移民達17.2萬人，創下歷史新高。

迫於無奈下，國土安全部部長馬約爾卡斯日前表示，正考慮重新修建邊境圍牆，以「填補特朗普任期內還沒完成的空隙」。難民配額方面，拜登亦是「今是昨非」，上周五簽署行政命令，將今年的難民配額，維持在前朝政府1.5萬人的水平，結果備受黨內同志萬炮齊轟，紐約州眾議員奧卡西奧-科迪斯狠批拜登曾承諾歡迎移民，實際上卻延續特朗普的仇外和種族主義政策，是「完全錯誤」。

眼看眾怒難犯，白宮隨即出面降溫，稱在10月新的財年之前，仍有可能調高配額，但同時強調現屆政府從前朝接過數目較少的難民配額，突然變動恐為難民安置部門造成重大負擔，6.2萬目標較難實現，這不啻摑了拜登大大一巴︰既然6.2萬的配額本來就不切實際，拜登之前說的12.5萬，豈不是隨口亂開空頭支票？

拜登在難民配額問題上朝令夕改，進退失據，凸顯政府兩難處境，向前朝政府靠攏會得罪支持者，但現時國內問題一大堆，槍管、種族關係緊張，再加上疫情下經濟疲不能興，已夠拜登頭疼。最新民調顯示，不足四分一受訪者對拜登處理邊境危機感到滿意，同時認為非法入境是「主要問題」的民主黨支持者，由一成半增至兩成九，處理不好，不僅會觸發民怨，更會為共和黨送上政治彈藥。