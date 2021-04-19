正論：環保署胡混度日　懶理會市民食塵

歷屆政府都說要喚回藍天白雲，但這麼多年來空氣質素都未見改善，藍天白雲愈叫愈走。隨着土地問題轉趨惡化，過去一些工業用地紛紛劃為住宅區，歷史遺留下來的排污大戶與住宅共存，更令空氣污染雪上加霜。油塘一間有數十年歷史的混凝土廠，被指激起沙塵滾滾，居民苦不堪言，惟環保署置若罔聞，堪稱咄咄怪事。

油塘過去是工業區，住宅並不多，但近20多年來不斷發展，公屋和屋苑建完又建，今日已是一個人口超過10萬的大型社區，位於東源街的混凝土廠便顯得格外矚目。據區內居民透露，該混凝土廠造成空氣污染，只消打開家裏窗戶一陣子，沙塵便厚得「可以寫字」。有團體上月在混凝土廠附近進行空氣污染檢測，駭然發現空氣中可吸入懸浮粒子（PM10）指數，在7日內連續6日超標，最嚴重的一日，PM10指數高達每立方米170微克，遠超法例規定的每立方米100微克的濃度限值。

眾所周知，PM10可深入人體肺部，對呼吸系統及心血管健康造成損害，可引發慢性支氣管炎和心臟病，絕對不能輕忽視之。環保署前官員亦指出，混凝土廠附近的空氣指數超標情況「誇張」，猶如「跟住泥頭車行路食廢氣」，促請環保署正視，甚至運用權力關閉廠房。無奈事與願違，環保署對有關情況一直愛理不理，表面上曾多次巡查，惟成功被法庭定罪的個案僅得兩宗，擺明敷衍。正如身兼觀塘區議員的立法會議員柯創盛所說，混凝土廠不僅造成空氣污染，水泥車頻密進出亦有噪音及阻塞道路問題，過去曾就部門不作為而向立法會申訴部投訴，以及在立法會作出口頭質詢，甚至要求政府勒令該廠停工，惟由環保署到其他部門皆迴避了事，批評政府存在行政失當。

沒錯，混凝土廠數十年前已經存在，住宅則是後來興建，可謂歷史遺留下來的問題，但並不代表環保署等部門可以闊佬懶理。隨着區內人口愈來愈多，有老有嫩，一些引起污染的設施確實不宜與民居並存，港府即使不勒令廠房即時關門，亦應制訂搬遷時間表。可惜當局在有關問題上拖拖拉拉，雖云曾經研究將廠房遷往將軍澳，但研究復研究，評估復評估，至今未有定案，加上當區居民反對，幾可斷言最後又是不了了之。

見微知著，一間混凝土廠足以折射港府施政蹉跎歲月、光說不練。搞環保固然只是葉公好龍，就連完善社區規劃也是一味敷衍。其實這也不奇怪，港府向來如此，單是本港空氣質素指標沿用20多年，直到數年前才不情不願制訂新指標，推出「香港清新空氣藍圖」及「空氣質素健康指數」，但新指標不僅與國際標準相距甚遠，甚至比第三世界還不如。環保署公布本港去年臭氧及二氧化氮含量持續高企，已知所謂改善空氣質素只是口號而已。

不管怎麼說，空氣污染危害市民健康，令公營醫療百上加斤，嚴重削弱本港競爭力。近年愈來愈多跨國企業棄港而去，空氣污染正是原因之一，港府還不切切實實解決問題，必然害人終害己。