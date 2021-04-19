神州觀察：治污弄虛作假　哪管禍國殃民

中央生態環境保護督察組日前公布廣西、山西等地生態環境治理方面的一些問題，其中廣西崇左市存在治污工作申報不嚴不實，敷衍應付等現象，以至任由污水直排，造成西江支流左江段嚴重污染，臭氣熏天，令民眾不堪忍受。更有人弄虛作假欺騙督察組，將黑臭坑塘一填了之再上報交差，而中央提供的上千萬元治理資金則袋袋平安，既荒唐又大膽。

填埋肯定不管用，就像騰格里沙漠早前發現的造紙黑液污染問題，雖然深埋地下10幾年，亦未被大自然自行淨化。

關鍵在於，填了坑塘卻未將污水源頭堵上，加之崇左市排污管網建設落後，導致在居民的房前屋後又形成新的納污水體，附近的百貨大樓排澇泵站每天都有上萬噸污水直排左江，連村民所種蔬菜也不能吃，需考慮搬走；另一處排污口一天則有7,000立方米排放量，附近雖有該市唯一的污水處理廠，卻經常擅自停運，何談治污？

翌日督察人員邀請該市副市長等主管官員前往其中一個排污口實地感受，結果不是表現得後知後覺，就是有層層瞞報之嫌，總之都屬胡混度日，尸位素餐。

事實上，崇左市受污染坑塘遠不止這些，只是被選擇性漏報，有的同被填埋處理，故遭督察組批為不嚴不實；而相關污染問題本就由來已久，因地方長期治理不力驚動中央，下令整改後再派督察組前來檢查驗收，一查再查的結果卻還是一樣。

須知中央督察組向有「環保欽差」之稱，然而一些地方就是敢蒙敢騙，包括在一輪輪的「回頭看」過程中，繼續陽奉陰違，糊弄上級的亦大有人在，像廣東清遠早前就曾不顧河水依然發黑發臭的事實，向中央謊稱「清澈見底、魚類成群」；有的地方則被踢爆在河面裝設增氧機，或竄改水質的檢測報告，編造數據，無所不用其極。正如生態環境部此前公布的關於長江流域、環渤海岸線及沿岸的入河、入海排污口數量統計，都比地方掌握的數字多出幾十倍，就很能說明問題。

亂排污的危害更是無窮無盡，譬如湖南等地長期存在的含鎘毒大米問題，就是為了兼顧當地有色金屬行業的發展，排污治理只能走過場，以犧牲民眾健康為代價，去換取經濟利益。

再如長三角地區民眾體內的抗生素、獸用抗生素含量高得驚人，無非又是因為周邊密布醫院、製藥廠及水產、禽畜養殖場、垃圾填埋場，而這些都屬布局規劃之「硬傷」，可又是誰放任所致？

環污治理所涉問題及範圍非只有污水排放這一塊，礦業開採、森林植被保育、空氣污染、碳排放、化工生產等諸多領域都不容忽視。