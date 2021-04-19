功夫茶：盲目谷針瞎折騰　堵塞源頭要禁飛

新冠肺炎第4波疫情又彈上，尋日新增30宗確診個案，當中僅有一宗本地個案，係一名31歲女子，居佐敦被驗出帶有N501Y變種病毒株，為首宗流入社區變種病毒株個案29歲印裔工程師嘅朋友，餘下29宗全為輸入個案。

好明顯，疫情反撲來勢洶洶，專家擔心第5波疫潮即將引爆！變種病毒攻入社區，一直抗疫不力嘅食衞局局長陳肇始依然充當盲人司令——瞎指揮！佢淨係喺社交媒體稱當局關注事件，務求盡快阻截擴散，再三呼籲市民盡早接種疫苗。政府一面谷市民打針，之前卻剛愎自用拒禁飛，任由高危地區如印度、菲律賓、巴基斯坦等南亞國家嘅人士抵港，無視專家一再警告！呢，一橋之隔嘅澳門已率先宣布今日零時起，規定經印巴菲入境者須隔離28天，澳門果斷防疫，永遠走在香港前面！人家連續長期保持清零豈是符碌？

嗱！功夫茶睇到疫情彈上，29宗都係輸入，得一宗本地感染，仲要係畀男友人從杜拜來港傳染到！可見本地個案嚴格而言根本唔多，長期都係單位數甚至試過零確診，咁即係話，如果輸入個案唔入本地數，庸官又能果斷拒絕疫情嚴重嘅南亞航班來港，香港清零不是夢，粵港澳三地通關亦指日可待，唔係一味只聞樓梯響也。

廢官抗疫無能，一味折騰市民！日前推出疫苗氣泡，未見其利，先見其害；團體批評政府無良，將放寬食肆經營條件與疫苗掛鈎，等同用飯碗要挾員工。有政黨更指政府口話不強迫市民接種疫苗，之不過疫苗氣泡政策與政府承諾背道而馳，特別係直接促使食肆老闆千方百計要求員工打針。有老闆就聲稱不願接種疫苗嘅員工只係「停工而非解僱」，好明顯又學咗廢官嘅巧言令色，稱放無薪假係「分享工作」嘞！據統計，依家飲食業有員工逾24萬，而當中至少有兩萬僱員為60歲或以上長者，佢哋當中若然患有「三高」或其他慢性疾病而不適合接種疫苗，但為了「保住飯碗」而去打疫苗，風險卻要自己承擔，僱主和政府看似毫無責任，咁公平咩！

事實上，廢官盲目谷針，折騰基層打工仔，本身防疫又漏洞百出， 疫情稍彈落就鬆毛鬆翼，完全漠視專家警告，兩款在港展開接種嘅新冠疫苗未足以應付部分變種病毒株，單靠市民打疫苗不足以抗疫！科興疫苗嘅成效亦一再被質疑，不是有一名63歲男子接種第二劑科興7日後確診嗎？再講啊，根據全球各地經驗，不少接種率高嘅地區疫情未見遏止，智利便是一個例子，每100人接種最少62劑科興疫苗，之不過每日感染個案反升逾一倍！依家變種病毒殺入社區，廢官唔從速堵塞源頭漏洞一味谷人打針，本末倒置，如此玩殘打工仔，唔鞠躬下台仲有何面目悄悄加薪？