正論：硬頸廢官軟把關　變種病毒侵中環

一個印度來港的不速之客，粉碎一年多以來的通關希望，港官角色並非是幫兇，而是罪魁禍首，把關不力，未有果斷地源頭堵截，遲遲未禁飛，致令南亞地區個案源源不絕輸入，最近爆出印度來客在社區散播變種病毒，不但短期內通關無望，更禍及商業核心區，人人自危。

該名29歲印度裔男子從杜拜來港，在酒店完成21日隔離後，事隔8日才確診新冠肺炎，更被驗出帶有N501Y變種病毒株，與他同居於佐敦伯嘉士大廈的女友人亦確診，同樣帶有變種病毒，故此累計2宗本地變種病毒個案。這名男子曾經在中環坐船去長洲遊玩食海鮮餐，又出入尖沙咀一間超市及一個大型商場，故此政府要求在相關日子身處這些地方的人士接受新冠病毒強制檢測，其女友人在中環商廈的診所任職，曾到訪該處的人士亦須進行檢測。牽涉層面之廣，檢測範圍之大，波及民眾以10萬計。

這兩名患者很大機會坐過港鐵等公共交通工具，同日所有乘客豈不是都要接受檢測，政府會否如實告知公眾？佐敦區街坊惟嘆多災多難，出事又有他們份兒，而商業核心區中環，鮮有個案發生，今次亦難幸免，無論是白領OL或行政高層都面對變種病毒侵害之險。中環人流頻繁，各區人士出出入入，若爆出變種群組，恐怕會蔓延至18區，到時遍地「變種」開花，香港等到的不是「清零」，而是死得人多的「淒零」了。

港府再成箭靶，平時手指拗出不拗入，對市民及商戶一直企硬吹毛求疵，卻放軟手腳對待外來人士，去年5月最有望「清零」的時候，竟然讓船員及機組人員豁免檢疫到港，觸發第3波疫情，今次重蹈覆轍，更惹來變種病毒，市民年多以來的努力，恐怕付諸東流，前功盡廢了。

新冠肺炎疫情肆虐逾年，人人苦等通關，商家盼遊客救亡，市民想旅行及共享天倫。上月疫情稍為緩和，有一兩日沒有本地個案，不計輸入個案，只要連續保持28天無本地個案，便達到「清零」目標，市民紛催促政府盡力把關，盡快通關。眼見幾乎每日都有南亞入境者確診，部分更驗出帶有新冠變種病毒。各界早提醒官員收緊對外防疫措施，包括禁止印度、菲律賓及巴基斯坦的航班來港，可是官員「硬頸」，死不禁飛，直到出事，又沒有緊急應變，倚賴原有「熔斷機制」暫時停止航班，只要個案一段日子後減少，航班又會重新來港。

港府凡事慢九拍，坐以待斃，堵截變種病毒株欠果斷，造成防疫穿了個大洞。明明早知南亞地區輸入疫源，卻一直放任當地人士入境，今日起才禁止「疫國」印度、菲律賓及巴基斯坦的航班來港，有為時已晚之感。所謂疫苗氣泡，只是自作多情，疫情一日未「清零」，其他地區不會放鬆對本港的警戒，連內地也門戶森嚴，今次又要從頭做起，才能重新獲得別人信任。

好官會從錯誤中學習，特區廢官卻是不斷重複錯誤，而且禍愈闖愈大，卻只有所謂「熔斷機制」，缺乏自我檢討機制，把所有問題都推卸給市民。禁聚令打擊百業，驗疫打疫苗俱烏龍百出，既有驗錯確診嚇人，亦有入錯中心打錯針，又有人打了3針「溝針」，最恐怖是死得人多，官員卻推說沒有直接關係，又有一名50多歲男子月初接種科興疫苗後，心口不適，上周六昏迷後不治，有冤向誰訴？港官口說問責，有哪一個肯走出來負起責任？

疫情沒完沒了，昨晚再度突襲封區，荃灣芙蓉大廈及麗城花園第二期第4座兩處列為指明「受限區域」，受檢人士被禁足一晚。而屯門友愛邨繼愛暉樓3座居民要隔離檢疫後，同邨的第2座因同樣錄得源頭不明確診個案，上址8樓全層居民昨午亦須撤離至檢疫中心。有住戶指自己已完成接種疫苗，不明白為何仍要隔離，是否疫苗沒有效？昨日尖沙咀海旁風勢清勁，碼頭外流動採樣站一早已大排長龍，逾200人「食風」輪候檢測超過一小時，紛紛投訴當局明知人流眾多，為何不多設檢測車？廢官能給市民一個解釋嗎？

病毒沒有眼，不會分早晚限時限刻出動，也不會只限堂食才播毒，更不會針對某一個行業、組別市民。官員有一雙眼卻愛扮盲，而且心盲，明明看到南亞疫情嚴重，卻一直拒絕頒禁飛令，遲遲未源頭堵截，導致變種病毒殺入社區。通關一拖再拖，遙遙無期，各地拒絕開方便之門，不是對香港市民沒有信心，而是對特區廢官投不信任票！