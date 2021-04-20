神州觀察：灌溉設施多爛尾　害苦農民無人理

民生無小事，意味民生問題若不能及時解決，隨時都會讓百姓吃苦遭罪。內地當局一再強調要如何實現民族復興，承諾讓人民獲得幸福感、存在感，夢想雖美麗，現實卻很骨感，在一些地方部門看來，民生問題就是個屁，總之想怎麼折騰就怎麼折騰，想不搭理就不搭理，反正受罪的又不是自己，百姓亦不能拿自己怎麼樣。

河南周口市鹿邑縣近日遭踢爆，當地政府花費逾5,700萬元修建的50多座農田灌溉設施疑似淪為爛尾工程，一個個配電箱之下雖配有可供抽水灌溉的機井，然而一切都是擺設，拖了3年仍未通電；當時工程隊還忽悠稱是智能灌溉系統，只要刷卡就可出水，如今各戶只能大費周章自行從家中接駁電纜，且電纜拖得滿地滿樹都是，搞不好就會觸電，後果難料。民眾一邊大罵是「豆腐渣工程」，一邊與政府理論，誰知當地各部門之間3年來只顧相互卸責，就是不解決問題，叫人無可奈何。

更令人訝異的是，鹿邑縣居然有「全國糧食生產百強縣」之稱，連水利設施都被動了手腳，又如何保障農田灌溉及與之息息相關的收成問題？想必是經當地農民「自力更生、艱苦奮鬥」換得，犧牲之大可想而知。但這些犧牲誰又會知道？百強縣的榮譽更不會落在他們頭上，興許還會成為一些官員升遷的資本，想想真夠殘酷。事件難免又會涉及濫用公帑及貪佔截留等腐敗問題，就這麼一堆偷工減料的無用擺設需要花費5,700多萬元？相關帳目是否有據可查？

就像東北農村早前爆出的「扶貧井」醜聞，整個項目的財務支出憑證早已找不到，甚至所有工程檔案資料也都不見蹤影；幾百口井近20年亦無水出，可說坑苦了百姓，以致事件多次遭曝光，各部門依舊無動於衷，倒是彼此之間相互推卸責任的工夫都很厲害，一張張漠視民生的嘴臉清晰可見。所以說，別看當局每每表示如何關顧民生，在各民生項目上掏了多少錢出來，真正能用得其所，最終落在民生工程上的還剩多少，根本都是一筆筆糊塗帳，只怕永遠也別想弄清楚。

民生工程淪為政績工程、爛尾工程、豆腐渣工程的情況多的是，譬如「廁所革命」中爆光的各種弄虛作假、騙補醜聞一再見諸於媒體報端；一些地方的扶貧或拆遷安置房、路橋項目、校舍等，經常存在嚴重質疑隱患，或一篤即穿、一捏就碎，或牆壁內藏泡沫，以紙板製防盜門，都屬司空見慣。故而民生問題是大是小，重不重要，決不能只看官員幹部嘴上說了些甚麽，或是口號喊得有多響，關鍵還得看他們做了些甚麽，及如何建立有效的監督機制，讓他們認真為民辦實事，否則到處都是害民之官，當真不怕怨聲載道，問候祖宗？