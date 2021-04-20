世界視線：美日元首嚼文字　台獨分子表錯情

美國總統拜登日前首度在白宮會見外國元首——日本首相菅義偉。雙方雖在會後放風會面愉快、暢快交流，可是日本雖有聯署，但幾乎是美國說了算，這場騷雙方充其量各自打了一劑安慰劑，不見得拿到自己想要的定心丸。可笑的是，台灣台獨派卻急着表錯情，以為美日新立場讓他們抱上了兩條大腿。拜登在記者會上之言，他說，美日兩國是強力民主國家，會攜手「證明民主國家與專制國家競爭後，能夠獲勝」。這裏說的專制國家不用畫公仔畫出腸，說白了，就是美國要拉日本小弟協攻協防中國。

不過，日本在會面中，由記者會到會後聲明，都流露一副重視實務多於政治的態度。菅義偉在記者會一再談的是東亞地區的嚴重安全問題。就算美日會後發表聯合聲明，確認印太戰略，確認美日安保條約等，並且捎帶新疆、香港等問題，但彼此不乏陽奉陰違。日本對新疆棉問題至今不表態，對新疆事宜更一點不積極；美國則對日本心心念念的釣魚島及海上安全等問題，表態時亦只重複美日安保條約的說法，聲明雖提到重視台灣海峽安全，回應日本的關心，但具體行為欠奉。可笑的是，台獨陣營一看台灣海峽四個字，已經自動理解為「美國與日本共同聲明，重視台灣地區的安全」，這明顯是表錯了情。

不信的話，看看一個月前備受矚目的美日2+2會談，當時兩國主管外交與國防的官員會面，日本在會上便再三談到中國海警法，擔心中國這條賦權海警必要時動手的新法例，會令兩國的海洋糾紛更難擺平。美方當時只懶懶閒地說了重視台灣海峽和平與穩定的話。與今次元首峰會後的聯合聲明，一字不多。再看看海洋圖，釣魚島位置在台灣島東北角，與中國福建的福州幾乎在一條橫線上，美國把這塊區域的安全問題說成台灣海峽安全，根本沒有多餘想像的空間，台獨中人忘乎所以地眉飛色舞，徒惹笑話。不過，薑是老的辣，拜登與菅義偉兩個政治老人沒搞錯，雙方首次會面，基本各取所需，主要利益交換了意見，彼此要含糊的亦側側膊，說白了，美日聲明貌似惹火，其實沒有玩火，只是有人想點火而已。