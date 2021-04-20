產評：科技制華續升級　美逼全球選邊站

中美近期無論在科技、經濟，抑或金融上的對碰皆升級，尤其科技領域，美國正與盟友合作截斷中國在第五代流動通訊技術（5G）的領先優勢，方法是從6G入手，迫使中國技術裹足不前。一旦成功，中國已投入數以千億元計的龐大投資將蒙受巨大損失，而全球將出現兩大制式，必然會礙及經濟發展，不但無法走回合作共贏之路，各國更須選邊站。

所謂6G，絕不是手機應用下載快一點那麼簡單，可謂是場「太空競賽」，以建立星際衞星系統來達致極速傳輸的效果。屆時網絡不再單單鋪設於地面或海底，而是在天上，要阻隔資訊流通將變得更困難，尤其軍事上能便利無人機攻擊目標。現時美國就有企業研製出能來回重複使用的火箭來發射衞星，使成本變得低廉，中國則暫處力追的階段。

以史為鑑，一般單數的流動通訊技術，即1G及3G，其壽命皆較短，主要是為了迎接雙數系統，即2G及4G。若論賺錢，4G較3G可謂天淵之別。因此，相對5G，6G才是兵家必爭的「衞星戰」。誰控制了太空，就反映誰奪取話語權。

目前美日共同投資僅區區數十億美元，主要是制訂通用標準，明顯是有意創造出別於中國的網絡，並表明將拉攏更多國家聯手制華。無他的，美國明知5G追不上，就索性使橫手，佔全球5G極大份額的華為已被「卡脖子」，在晶片斷供下，難再有發揮空間。美國恃住技術和設備專利擁有絕對優勢，只要拉攏掌握晶片原材料及機械的日本，接下來南韓和台灣若配合，足以形成拜登政府期待的圍堵態勢。如是者，南韓總統文在寅下月訪美勢成下階段關鍵。

美國若成功結盟，中國損失的不只是技術，還有已投進發展5G的巨額款項，工信部於今年2月披露，5G相關投資已逾2,600億元人民幣，累計建成的5G基站超過71.8萬個，約佔全球70%，還未計當中涉及到其他相關產業的金額。以中國去年國內生產總值（GDP）增長約2.94萬億元人民幣來看，足證5G佔未來經濟增長比重不輕。

更重要的是，一旦6G盛行，由於網絡在天際，威脅着中國目前的「防火牆」過濾功能。隨着全球科技革新，數碼貨幣雖是中國強項，但科技網絡一旦分裂成兩個制式，而6G又具備軍用特質多於民用及商用，預示美國必然會以「世界警察」之名，試圖一次過拉攏盟友歸邊，未來數年將是關鍵。面對錯綜複雜的經濟前景，投資者宜謹慎應對，即使分散投資，一邊在中國，一邊在外地，也勢面臨「歸邊」的抉擇。