功夫茶：拒宣誓仍享福利　廢政府管治無能

管治需要威信，更需要意志。觀乎政府管治公務員則「威信」和「意志」俱欠奉，你話有乜辦法公務員唔籠裏雞作反？呢，有退休高官領着長俸反政府，亦有一眾公務員喺黑暴期間「吃飯砸鍋」，而政府竟然冇佢哋符，香港唔亂至奇！

有道是「正不容邪，邪復妒正」，即係正氣不能包容邪氣，邪氣反過來也會攻擊正氣。依家公務員問題千瘡百孔，正正就是「邪復妒正」這種亂象！政府今年一月要求全體現職公務員喺4星期內宣誓或簽署聲明，以擁護《基本法》和效忠香港特區。喂！基本要求啫，如果唔認同政府和中央便不應該入職，既然入職簽個聲明有幾難？

之不過，公務員事務局局長聶德權日前表示，截至本月一日，有129名公務員不理會、拒絕簽署或交回聲明，除咗一人涉不當行為而被炒魷，有25人已離職或將會離職。道不同不相為謀，公僕拒宣誓效忠，離心離德已經寫在牆上，根本拒宣誓嘅129人，一個也不能再用！當時有議員關注被起訴嘅公務員是否仍可獲發薪金？聶局長指有關涉嫌參與反修例非法活動被捕嘅現職公務員，如果佢哋被警方落案起訴嘅話，仍然可以支取一半薪金。反政府被停職唔係即時停薪，仲可以支半薪，唔使返工生活優游，打政府工被譽為「鐵飯碗」，果然一啲都冇誇張！

嗱！尋日公務員及資助機構員工事務委員會召開會議，多名議員對當局處理公務員拒絕宣誓及簽署聲明提出質疑，譬如政府處理手法唔夠強硬，拒絕宣誓嘅公務員仍能領取相應退休福利，包括長俸及退休金，咁同亂花公帑冇乜分別，納稅人啲錢使得咁寃枉，唔㷫就假！功夫茶早前都講，明知你哋唔肯效忠，應該「拒簽即炒」，手起刀落，即時停職停薪，仲有乜可能福利照舊？慷納稅人之慨？認真豈有此理！

聶德權局長就照例廢噏一輪官腔，指現職公務員若拒絕宣誓，當局會對有關人員繼續履行公務員嘅職責失去信心，並考慮基於公眾利益而着令有關公務員退休喎！阿哥，既然提到考慮「公眾利益」，為何又冇提供有關被退休後公僕得到嘅金額？至於違法公務員被捕又如何跟進呢？聶局長就話或會終止聘用，又話「即使相關人士沒有被落案起訴，相關部門亦會衡量該人士是否值得信任」！如此用人，難怪廢柴都升官發財咯！

聶局長所言，功夫茶只感到佢「為官怕事」！要樹立管治新風，要講真話，要不怕得罪任何人，一味和稀泥，令人感覺唔到佢冇管治意志！更何況要撥亂反正，那就更需要建立威信。公務員架構積弊成廢咁多年，政府若依然唔嗲唔吊，連拒絕宣誓效忠咁簡單都搞到進退失據，你話香港喺一眾冇意志冇靈魂嘅庸官掌控下，會有甚麼新氣象？