有媒體問我，有沒有感覺到中國的復興會使中國轉變為如歐美一樣的霸權主義者，向世界擴張。我的答覆是：否。

歷史上，從三代以還，中國的分合循環都局限在中國大地。中國大地可用地理來界定，東臨大海，西南則以大山大嶺為隔阻，北方是沙漠與草原。中國國力可以西出河西走廊，但離中心地帶太遠，不會長駐。

中國在歷史上主要還是游牧民族從北方入侵，中國的出擊，無論是兩漢，或唐朝，都是以攻為守，為阻止北方及西域的游牧民族勢力入侵，如匈奴、突厥、回紇，但其後敗於蒙古和滿清。

中國本土的政體並沒有強求開疆闢土，清朝納西域入新疆，主要是為禁制蒙古準噶爾的侵略，卻並沒有乘勝追擊，進入費爾干納河谷的中亞地區。出兵西藏，背後也有防止英國從印度的滲入。

明朝鄭和下西洋。當時以明朝海軍之力可傲視全球，明帝國的軍力、財力和經濟規模，歐洲無可比擬。在西洋，鄭和沒有佔地或殖民，鄭和的舉動與其後葡萄牙進入印度洋大不相同。葡萄牙是劫掠，霸佔為主，破壞印度洋一二千年的自由貿易。

歐洲列強入印度洋，如荷蘭、英國都是強盜，反而明朝是功成身退，沒有留戀。兩相比較，中國本土的政體便沒有霸權傾向，即使朝貢體系尊中國為宗主，但中國無實質得益，只是形成環衞中國的防禦系統。

現時全球處於美國霸權時期，美國在全球有幾百個軍事基地，幾百個生化實驗室，更有多處秘密的拘留營地。全面圍堵中國與俄羅斯，也到處出擊。中國現時的反應，是由逆來順受轉為以眼還眼的反制。這樣的反制怎樣是有霸權傾向呢？

中國在海外的發展還主要是經貿。例如英國等歐洲國家當年的炮艦外交，才是霸權經貿。中國現時的，一部分是企業行為，與政府無關；二是政府援助，包括免息低息貸款與直接的無償援助。西方媒體批評為甚麼不把與中國同樣的歐美日本的貸款援助相比呢？不能因歐美不願貸款援助窮國而把中國舉措列為霸權表現。同樣地，批評中國的一帶一路倡議，卻不說美國在10多年前弄的現代絲綢之路來支撐美國在阿富汗的戰爭。也不會批評美國的北大西洋協約國的擴張和對別國的侵略。

只有當美國放棄霸權，在全球撤軍，放棄圍堵其他國家，中國才不要為自衞要反制美國。沒有美國霸權，世界便可回復歷史上絲綢之路的相對自由和平，沒有歐美的侵略、欺壓以及奴隸制與種族滅絕。