美帝是紙老虎，在它最強的時候，毛爺爺就將它的本質揭穿，是用中國人民無畏的行動，在戰場上讓它連吃敗仗，讓世界人民清楚看到美帝是紙老虎。

現在美帝早已過了最強的時期，它早已不是獨家擁有原子彈——這個最能唬人、充當老虎的武器。現在世界上多個國家擁有核武，美帝的紙老虎就更加「紙」也。如今的拜登政府令美帝這隻紙老虎之紙更加薄也。

在烏克蘭問題上，俄羅斯只要一硬起來，陳兵邊界，要和撐烏克蘭的老美「死磕到底」，拜登就立刻服軟。

對於烏克蘭總統的「求助」只能惺惺作態地說：「美國正採取廣泛行動，以示支持基輔當局應對俄羅斯在邊境地區日益增強的軍事壓力」。與此同時，有報道說拜登叫停了美軍向黑海派遣軍艦的計劃。現在最鬱悶、最無助的是烏克蘭當局。山姆大叔不管它，它就會被俄羅斯炮製，國家命運堪憂，甚至會重演歷史循環，回到俄羅斯的「懷抱」。

老美最早擁有核武器，而且擁有全世界最強的核武打擊力量，但它不讓其他國家擁有核武，即使它的核壟斷已被打破了，老美還要這樣。當年蘇聯解體，獨立後的烏克蘭擁有核武，這對烏克蘭捍衞國家主權、領土完整，無論是抗衡俄羅斯還是美國、「歐洲列強」都是最有力的武器。然而，烏克蘭一門心思的投靠美國和西歐，以為「國家有難」特別是和俄羅斯發生衝突，美歐必會伸出援手。老美正是抓住這個心理，軟硬兼施讓烏克蘭銷毀核武，且承諾提供3,000億美元「補償」烏克蘭。烏克蘭親美親昏了頭，照此辦理，然3,000億美元至今未見着落。

失去了核武的烏克蘭，俄羅斯可毫無顧忌的整治它，山姆大叔則會顧慮重重的掂量能不能武力支持它抗俄。拜登政府目前的「決策」顯然是不敢和俄羅斯武力相向，烏克蘭已被拋棄。事到如今，烏克蘭會不會為自己的天真，和把老美當成真老虎會保護它而後悔呢？