日本首相菅義偉日前飛到華盛頓謁見美國總統拜登，與其說是元首會晤，不如說是奴才拜會主人。主人賜予漢堡包作午餐，奴才沾沾自喜，除了感謝拜登接受其作為首位外國首腦訪問，更指美日同盟重要性達到前所未有的高度云云。其實大家都知道，日本只是美國的附庸，根本不能稱為正常國家，所謂美日同盟，從來都是美國發號施令，日本唯命是從。所以，兩人會面後發表的聯合聲明通篇針對中國，包括新疆、香港、東海及台灣等問題，並不令人意外，美國遏華不擇手段，日本當然只能跟隨。

不過，小日本應該仔細掂量，自己到底有多少斤両跟中國對抗？10年前日本還是世界第二大經濟體，而現在其GDP大約只是中國的三分之一，兩者距離愈拉愈遠，小日本除了狐假虎威，還有甚麼能耐？莫非以為自己也是老虎？實際上，日本有些人亡華之心不死，只是時移世易，日本國力每況愈下，已無法和中國正面對抗，只能跟在美國後面張牙舞爪。美日聯合聲明首次提及台灣問題，正是典型的狼狽為奸，但正如有人指出，日本伎倆僅此而已，不能也不敢越過中國底線。

早前美軍印太司令部司令在美國參議院聽證會上坦言，解放軍會在6年內控制台灣，而美軍介入將會慘敗。這也印證了美國國防部過去多次兵棋推演的結果，一旦台海爆發戰事，解放軍勢必迅速控制局面，美國尚且救不了台灣，何況是小日本。由此可見，美日聯合聲明提及台灣問題，不過是虛張聲勢，改變不了任何事實。當然，即使改變不了任何事實，美國依然樂此不疲。老美為了換取日本的忠心，確實花了不少心思，甚至不惜同流合污，縱容日本將核污水排放大海，將美日同盟的邪惡本質暴露無遺。難為小日本還聲稱「那些水喝了也沒甚麼事」，既然如此，為甚麼不喝下去？為甚麼不送給美國分甘同味？