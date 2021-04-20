一個印度來客，帶有變種病毒，搞到香港雞毛鴨血。政府星期日深夜突然刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測，包含範圍之大，令人咋舌，其中包括3月29日至4月18日期間曾身處中環一間商廈的人士，包括員工及訪客；4月11日曾身處尖沙咀一間超市及一個大型商場的人士，包括員工及訪客，亦須於4月20日或之前接受檢測。

有心水清者計算，這些地方每日人流都可能以萬計，尤其是那個商場以10萬計都不為過，根本上沒有可能所有當日出現的市民都會乖乖強檢，走漏的人數難以估計。亦有人表示暫時不會回公司上班，申請在家工作，以免累及無辜。

而那名印度客坐過的長洲航班，當日有去過碼頭或坐過船的，都需要強檢，亦牽涉萬人。問題已經夠複雜，但是這名病者有沒有如實透露行程中每一個細節？遊客在香港乘搭港鐵的機會率很高，究竟這個人有沒搭過港鐵？同一車廂內或該線所有乘客是否都要去強檢？根本是天方夜譚，涉及數10萬計市民，倒不如立法規定，每隔3日就要定時定候自己去做檢測。

根本這隻病毒面世的時間尚短，學者醫生對病毒的認識都有限度，潛伏期會有多長，傳播的途徑之類大家都在摸索中，唯一可以肯定的是外國的疫情，從來沒有真正平息過，令香港多次受到牽連。

官員常強調「清零」才可以通關，未有交代清楚是指本地個案還是包括輸入個案呢？

其實只要本土的新冠肺炎疫情平息，香港變得安全，像澳門及台灣，很多國家地區都樂意商討安排通關。傻人才會放老鼠入米缸播毒，一些高危地區像菲律賓、印度等地方，政府早就應該禁止航班來港，這個時候「命仔緊要」，來者不善，請他們吃「閉門羹」也絕不為過。