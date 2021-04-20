台鐵太魯閣號慘劇發生後，交通部長林佳龍旋即提出口頭請辭，蔡英文其後批准，今日生效。別看蔡政府對慘劇擺出問責狀，其實民進黨的問責非常廉價，眼下又有一個新鮮滾熱辣的例子。話說行政院前發言人丁怡銘去年11月因「牛肉麵風波」請辭，惟近日已獲行政院長蘇貞昌聘任為月薪12萬元新台幣的政院機要顧問，還美其名曰丁已學到教訓，遭網民吐槽「民進黨下台問責真是個笑話，高升再高升，都習以為常了」！

所謂牛肉麵風波，乃緣於丁怡銘指稱某牛肉麵節冠軍店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊克多巴胺，結果業者拿出檢驗證明，證實牛肉萊劑零檢出。他惟有改口道歉，並訂購100碗牛肉麵當作補償，卻被眼尖網民揭發疑似報公數，引發輿論嘩然，於是取消訂單重新下單，並於當晚親赴店家吃麵致歉，但爭議愈演愈烈，最後只好黯然辭職。

丁氏知名度不高，港人肯定不認識，惟類似的「回鍋」鬧劇在蔡政府無日無之，上述事件不過冰山一角。僅蘇貞昌本人，便在蔡英文連任後提出內閣總辭，但旋即被「慰留」至今，說明這個政府的辭職問責不僅廉價，直情跟做戲無異，敢寫包票，林佳龍必定很快重返政府，繼續好官我自為之。至於事無大小皆報公數刮盡民脂民膏，更是蔡政府一以貫之的做法，丁只是不好彩給捉個正着而已。

當然，民進黨政府使出小把戲便能蒙混過關，都要怪大部分台灣人頭腦簡單，只消打着反中反共旗號，如何倒行逆施、黑箱作業都可被姑息。問題是，數十年前台灣尚且要退守一隅，現在更無條件與大陸為敵，單是大陸禁止台灣鳳梨入口，足以玩殘整個寶島；再看台灣藝人紛紛跑到對岸搵食，更知政治上搞對抗實屬無謂。奈何台灣已被綠營騎劫，一味緊抱美國大腿，台海一旦擦槍走火，遭殃還不是台灣自己？