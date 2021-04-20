有畢業多年的舊生約筆者飯敍，飯後師徒3人到維多利亞公園散步。兩個學生都是「黃絲」，跟我的政見不盡相同，但不打緊，民主精神旨在求同存異，難得兩個小伙子不會像那些低等黃絲，一言不合就要將對方批臭批爛，也沒有稱我為「廢老」，反倒願意推心置腹，跟我分享心聲，使 「黃與藍」之間，有一個平和對話的機會，更使我這個終日困在象牙塔內的人，能一窺他們的世界。

小伙子們走在維園，就像回到自己家園，指着多處地方，告訴我每逢大型示威集會，公眾是如何進場，人群是如何分布的。兩人之中的一位，在2019年的反修例風波期間，自謂是走到最前的抗爭者，在「中大保衞戰」中，他是站在橋頭的人。我「正色」地問他：「你有向警察投擲過汽油彈嗎？」答曰：「沒有，但我有協助傳送汽油彈。」筆者聽後默然，卻也欣賞眼前的年輕人願意對我坦白。

「老師，其實示威者投擲汽油彈，很多時不是為了傷人，而是希望跟警察之間製造出一段距離，以維持對峙局面。」我聽後若有所悟，雖然自己堅持反對使用非法武力，但原來年輕一輩也未必是一味胡來，他們也有一套獨特的思想。

離開維園，師徒3人一起乘搭港鐵，其中一人告訴我：「老師，我先要到票務處辦手續，因我來的時候，是跳閘出車站。」跟小伙子們談了半天，最讓我長知識的是這個時候。原來年輕人對港鐵的不滿一直未解，如今的抗爭手法，是乘車時要麼跳閘，要麼用長者八達通，務求讓港鐵公司虧本。同行的另一位同學是港鐵職員，他告訴我，長者八達通的數目在過去一年急增數十萬張，可見正在用這種方法反港鐵的人不少。那位跳閘的學生回程時因為與我同行，所以不再「出蠱惑」，呵呵！這已算是對我這個藍絲老師最大的尊重了。