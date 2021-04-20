第4波疫情欲斷難斷，很大程度係庸官防疫無方！從確診個案可以看到，本地感染個案和源頭不明個案，明顯減少，反而多從外地輸入，甚至搞到有變種病毒殺入社區，搞到香港雞毛鴨血！

最近一個從杜拜抵港嘅印度裔男患者，佢入住尖沙咀華美達華麗酒店隔離3周，4月9日完成檢疫。期間檢測全為陰性，患者其後喺社區逗留咗近一星期，14日並經中環5號碼頭坐新渡輪去長洲，並喺一間海鮮菜館用膳。呢位印度男原計劃本月16日返杜拜，於是受檢，結果陽性，並帶N501Y變種病毒株。本月18日，佢同住女友人確診，並帶N501Y變種病毒株。

走漏一個高危國家如印巴菲嘅南亞人士抵港，庸官終知驚，要求當天即14日曾到中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭人士，及當日乘搭往來中環及長洲嘅新渡輪乘客均須檢測，估計有逾萬人要強檢！本報一早已警告港府要禁飛印巴菲高危風險地區，可惜又係言者諄諄，聽者藐藐！要言之，庸官抗疫，由始至終都係後知後覺，永遠澳門行先一步，港產廢官先至如夢初醒，跟住去做！唉！唔該醒少少，聽吓東方言，咁就可以叻番次，唔使次次咁趴街食泥啦！

政府防疫無能，受害嘅必定係市民。長洲居民炮轟當局漏洞多多，擔心疫情一觸即發，亦有居民批評檢測範圍過闊，導致未有乘坐同一渡輪班次嘅人士，亦要檢測。庸官講就天下無敵，要不是就係賊過興兵，經常做啲勞而無功嘅事！一味盲目谷市民打針，又唔做好防疫措施，專家都指出，變種病毒株傳染能力強，令患者病情較嚴重，更可降低疫苗效力；瑞士及內地學者曾聯合發表論文，指病毒若有E484K突變，復必泰產生嘅抗體水平可跌九成。可見，庸官防疫，一定要守好外來輸入，否則，防疫之門洞開，香港疫情永難清零！