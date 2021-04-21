美國總統拜登的外交政策，一軟一硬，軟的是願意與中國、俄羅斯領導人會面，硬的是用武力壓迫中、俄。

對俄羅斯，是在俄國周邊部署導彈，在波羅的海與黑海，用軍事演習來威嚇，並策動波蘭等小國對俄作騷擾。美國制裁和驅逐俄羅斯外交人員，波蘭、捷克亦以莫須有的理由作更大規模的驅逐，似有全面外交戰的氣勢。俄羅斯剛破獲美國情報人員企圖策反白羅斯軍方來籌劃政變，顯然美國是全方位地逼壓俄羅斯。

對中國，則是動用「五眼聯盟」，組織日本、印度，形成亞洲區的反華隊伍，在東海、南海用軍艦、戰機耀武揚威，在台灣問題上侵犯北京的底線，在新疆和香港問題上還是糾纏不清。或許中國防範森嚴，沒有像俄羅斯經民主開放難以全民抗美，故此，美國似是無從着手，只是在外圍施壓。

軟硬兩手來看，軟的是假，想迷惑中、俄外交政策，硬的才是真，目的是找尋中、俄的弱點，伺機進侵。美國與俄羅斯的外交戰，已是混戰一場，顯示出拜登政府同樣地為求攻擊對手，不擇手段，也不顧國際形象。國際社會應該明白到這便是美國霸權主義的本質，不會改變，只會變本加厲。

不過，美國已經衰落，其他國家未必盲從，也不易受脅從。歐盟中的德國、法國還是對與俄關係有所寄望，不願跟從美國的趕盡殺絕，一防戰火摧毀二戰之後重建的歐洲；二防美國打敗俄羅斯之後，轉過來對付歐洲。現在美俄衝突，歐盟可利用來平衡兩方權勢，既有漁人之利，又可以在兩者之間找出歐洲運作的空間來維護歐洲利益。德俄北溪二號天然氣管完工後，德國更會進一步拒美。波蘭、捷克和波羅的海小國不過是跳樑小丑，作用不大，也不敢動武。

歐洲形勢決定於俄羅斯會否借勢攻入烏克蘭，重演格魯吉亞的例子。德、法當想避免，美國卻會是騎虎難下，不打核戰，美國保不了烏克蘭；動用核武，便是第三次大戰，歐盟多會宣布中立，也會嚇怕日本，亦會宣布中立，餘下便是中國會否助俄羅斯一臂之力，趁機結束美國的全球霸權。俄羅斯強悍，全球局勢轉變關鍵便在歐洲。

在亞洲，印度難擺脫疫情，怎可與美國朋比為奸？新西蘭已公開反對五眼聯盟的擴大聯盟活動範圍，澳洲獨力難支。日本、南韓在觀望，中國正好借歐洲危機，同樣地強硬抗美，收拾好香港，劍指台灣，未必需要用武，但會加強壓迫台灣，用經濟力打擊台獨，制裁台獨人士及組織，殺一儆百。

世界大局因美國而亂，也可以合力把美國壓抑而治。