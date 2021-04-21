變局之下，北京對香港行政、立法、司法的掌權者、管治者的政治要求，是「絕不能幻想名義上回歸，但還認美國、英國是老闆，拿美英的價值作衡量標準，絕不能覺得中央的利益可以討價還價，而美英的利益就唔郁得」。這話說到了點子上和本質上。

回歸20多年，實施「港人治港」的港人不少就是這樣的心態和作為，他們以為這樣很聰明、很智慧，中央拿他們沒辦法，美英遇事一定幫他們，以為這樣就能有效的「制衡」中央，讓「港人治港」如魚得水。如此這般，就生出了輕蔑中央、更媚美英之心。

於是，他們看到反中亂港勢力勾結外國勢力，干預香港事務，遏制中國，就竊喜之。他們的屁股實際上坐在美英一邊，和反對派暗通款曲。這是香港回歸以來長期生亂，反對派勢力坐大，外國勢力如入無人之境，實施他們的反華戰略的重要原因。多年來，他們很為自己的「醒目」、「大智慧」而沾沾自喜。

中央其實早就看穿他們，只是一直容忍。早些年，香港的局勢還沒那麼糟，對「一國兩制、港人治港、高度自治」究竟怎麼搞，也在摸着石頭過河。北京也知道，長期在英夷殖民統治下和受教育被培養的一些「治港」港人，在政治上、思想上、品格上是難免有「兩面人」的習氣和作風的，難對他們太苛求。

囿於「一國兩制」的實際情況，既不能直接動手調整人事，也難以對他們開展思想教育，甚至連他們的「國家意識」、「忠誠問題」也只能眼睜眼閉，任由他們口頭唱高調，行動不見影，甚至另搞一套。對此，香港那些兩面三刀、希圖兩頭通吃的管治者也看得清楚，於是更來勁兒也，而反中亂港勢力和外國干預勢力也更來勁兒。

然而，物極必反，中央終於不能再忍。變局之下，他們必須把屁股坐在國家一邊，中央的利益、中央要他們為香港做好的事情絕不能討價還價，必須和美英外部勢力在思想上、利益上一刀兩斷，否則再難安坐其位。