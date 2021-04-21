江山易改，本性難移。黎智英旗下《蘋果日報》被稱為「毒果報」，確實報如其名，弄虛作假，造謠惑眾，是其一貫伎倆。人們只是沒有想到，該報連天真爛漫的兒童也不放過，竟以報道警察學院開放日為名煽動仇警，將小學生玩耍的照片與黑暴扯上關係，簡直無恥到了極點。難怪警務處處長鄧炳強連日不點名指摘該報利用兒童抹黑警隊，警方更正式去信該報譴責其不道德行為。

所謂臭罌出臭草，黎智英揚言「為美國而戰」，毒果報自然也以反中亂港為己任，警方跟其講道德，無異於對牛彈琴。這些年該報生安白造、杜撰新聞的醜事還少嗎？他們連陳健康「嫖妓」的假新聞也可以編造，還有甚麼事做不出？尤其是反修例黑暴以來，該報不僅充斥假新聞，簡直是謠言製造中心，甚麼「831打死人」、「新屋嶺性侵」、「拋屍落海」等等，不管多麼荒謬絕倫，總有一班無腦黃絲相信，導致不少人淪為暴徒。有人說，毒媒才是香港社會最大癌細胞，是社會亂象的根源，可謂一語中的。

遠的不說，單是過去一年警方已向毒媒發出130封投訴信，指摘製造假新聞抹黑警隊，結果統統石沉大海，毒媒從來不敢回應。為何不敢回應？當然是作賊心虛。正如鄧炳強指出，假新聞與國家安全有直接關係，外部勢力利用在香港的代理人，用假新聞、假消息煽動仇恨、分化社會、製造矛盾。既然如此，單單譴責是沒有用的，必須以法律武器對付。

治亂世，用重典。黎智英鋃鐺入獄，在赤柱享受「精彩人生」，而毒果報依然天天造謠惑眾，主要原因就是當局太仁慈。過去毒媒一再踐踏法律，挑戰社會道德，從來沒有得到應有懲罰。現在已有國安法，難道當局還要繼續包庇縱容？香港有新聞自由，但任何自由都有底線，毒媒掛羊頭賣狗肉，以新聞自由為幌子，從事反中亂港勾當，當局是時候出手了。