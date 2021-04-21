世界上最遙遠距離是甚麼？對於香港人來說，明明自己國家領土，一橋之隔，回去內地要隔離14天，有在內地工作的港人甚至與妻兒分隔逾年。大家都由默默期待通關，到忍不住疾呼催促政府快快處理，耐性已經消磨殆盡。

澳洲與新西蘭周一起啟動雙邊旅遊氣泡，澳洲旅客可以免檢疫隔離入境新西蘭，是疫情爆發以來首次，澳洲旅客抵新西蘭與親友相擁團聚，激動落淚的圖片，全世界也看到，令人羨慕不已。兩國計劃把旅遊氣泡擴展到南太平洋區內的國家，前提是要逐一檢視當地的疫情，剛剛爆出變種病毒個案的香港，會否在考慮之列，大家還用問嗎？

別的地區對香港「另眼相看」，特區政府卻大玩一視同仁，對於疫情嚴峻的南亞地區，沒有針對性看待，新近變種個案赫然便是南亞來客。廢官只靠「熔斷機制」暫時停止航班飛港，難道是博好感，希望對方將來大開方便之門？對方會否領情還是未知之數，但香港市民就真的「心領」了。就以印度為例，一日新增近27.4萬宗確診，再創新高，首都新德里封城又將實施宵禁，英國首相約翰遜立即取消訪印，這個時候免檢疫你夠膽去嗎？

亞洲區其他地方疫情亦沒有特別放緩，泰國、日本及新加坡疫情依然惹人關注。上周全球新增520萬宗病例，為疫情爆發以來單周最多。

世衞總幹事譚德塞指疫情在25至59歲人群當中以驚人速度擴散，主要因為出現多款變種病毒。然而他卻非常樂觀，預計在未來數個月內可以控制疫情，但必須要公平分享資源，主要是疫苗分配問題。疫苗的功用其實也備受質疑，尤其是對抗變種病毒。英國已發現百多宗感染印度變種病毒個案，香港入侵社區的是南非變種病毒，現有疫苗收效成疑，唯一方法是堅守城池，莫再放病毒入關了。