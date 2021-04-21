中國與伊朗上月簽署為期25年的合作協議，協議基本上加強兩國在經貿、能源和安全領域的全方位合作。伊朗外交部發言人哈提卜扎德稱，協議是貿易、經濟和運輸合作的路線圖，特別着重兩國的私營領域。最高領袖哈梅內伊的顧問穆罕默德則說，伊朗面臨國際孤立，石油需要買家，中國就是了。據外媒報道，中國大幅增加在伊朗能源、電力、銀行、電訊、港口、鐵路及農業等方面的投資，並在克什姆島等地設立自由貿易區、智慧城市、5G和多個城市的鐵路建設。《石油經濟學人》則指中國最初5年投資2,800億美元在石油、天然氣和石化行業，並會在交通和基礎設施領域投資1,200億美元，而這些交易是用人民幣和「以物易物」的方式交易。

中國跟伊朗簽署此長達25年協議，對雙方來說，都是高招。伊朗備受國際孤立，美國全面制裁，就是一些中國企業與伊朗間接有交易，同樣被處罰，情況令伊朗經濟大受打擊。協議是削弱美國制裁的力度，而伊朗是最大石油出口國之一，石油佔全國出口80%，協議是破壞特朗普政府針對德黑蘭的極限施壓運動。若6月協議在伊朗獲通過，未來25年，伊朗將會煥然一新。

而協議對中國來說，也是意義重大。首先，石油是軍事和商業的必需品，中國需求極殷，伊朗石油以大幅度優惠，有25年的長期供應，解決了中國對石油需求的一大問題。其次是協議用人民幣或「以物易物」方式交易，可避過用美元結算、受美國制裁的風險，更重要者，是讓人民幣國際化多走一步，也是對美元進一步追擊。其實本幣結算和貨幣互換，是中國與俄羅斯、東歐和中東等國家金融合作重點之一，更重要的是中國跟伊朗加強軍事和安全合作，包括軍事經驗交流、軍事演習、共同研發武器、分享情報等。伊朗是中國在中東建立更緊密合作國家，進可以影響美國在中東的部署，守是開拓政經軍事的中東據點。

伊朗是美國要懲罰、打擊和向世界示範其霸權的工具，除了全面制裁，更曾以無人機擊殺伊朗革命衞隊指揮官蘇萊曼尼，蘇萊曼尼被譽為民族英雄，殺他是教訓伊朗。伊朗對美國恨之入骨，今日中伊協議不避嫌，破壞美國計劃，不怕美國報復，也是另一種示範。中國似乎對美國「冇面畀」，更是對美國的一種反擊。現在美國要西方各國表態、站邊，更在亞洲建立「四方安全對話」，進而拉攏澳洲和台灣，逼日本結盟，下一個將會是南韓。不排除在此緊張形勢下，中國會與俄羅斯等被美國壓迫和制裁的國家建立進一步關係，而伊朗就是一個示範。