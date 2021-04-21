自詡有大國雄心的印度，在總理莫迪領導下未見有何大國建樹，新冠肺炎疫情完全失控倒是有目共睹。該國日前單日確診超過27萬宗，至今累計超過1,500萬宗病例，僅次於美國，觸目驚心。此情此景下，港府終於啟動「熔斷機制」，暫停印度、菲律賓、巴基斯坦的航班入境14日，說穿了，又是「包拗頸癮」作祟。

所謂熔斷機制，本來是股票市場術語，指在交易時間中，當價格波動的幅度達到某一個限定的目標（熔斷點）時，對其暫停交易一段時間的機制，同防疫可謂風馬牛不相及。港府偏偏顯得煞有介事，難怪被外界批評為不切實際，專家更多次要求應直接禁止疫國航班入境。

奈何林鄭不聽專家禁飛建議，之所以突然對印度等疫國啟動熔斷機制，乃係在澳門宣布經上述國家入境者須隔離28日後的事。很明顯，澳門防疫又搶先香港一步，港府再次落在人後。須知道，澳門航班往來遠不如香港頻密，但人家也斷然將疫國檢疫期延長，香港慢九拍之餘，又不甘心照跟澳門的做法，惟有另闢蹊徑，不過「多舊魚」而已。

不是嗎？熔斷機制下，港府只禁止印度等疫國航班抵港14日，然而別說上述國家的疫情在14日後根本不可能有改善，就說病毒潛伏期，已有愈來愈多數據顯示遠遠不止14日，否則港府也不需將入境後的隔離檢疫期延至21日，澳門甚至是28日。

此所以，要禁止疫國航班入境，起碼要禁數月。去年底英國變種病毒肆虐，林鄭最初也是沒有反應，直到多個歐洲國家視英國為生人勿近的疫國，紛紛禁止其航班入境，林鄭才慢半拍照跟，而且一禁數月。現在沒有歐洲國家禁印巴菲航班入境，她自然也不敢禁。

可以斷言，林鄭政府繼續包拗頸，一味自以為是，香港遲早被外來變種病毒害死，勿謂言之不預也！