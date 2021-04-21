跟高峰時期相比，香港的新冠肺炎疫情已算是緩和下來，但要走向感染人數「清零」的目標，卻老是前路維艱。很多次像是成功了，轉頭疫患又復萌，除非待至大部分市民都接種了疫苗，否則要想疫情徹底完結，難矣哉！

即使是在居住環境正常的地區，要撲滅病毒尚且不易，何況香港是一個居住環境不正常的城市呢。鄰近香港又跟咱們性質相近的地區，基本上除了台灣之外，其他都無法根治疫患，日本和南韓近月的感染人數一度急速反彈，即使是新加坡，也是無法「清零」，所以香港治疫，已不能算是異常失敗的例子。

況且，香港的人均居住面積，幾乎是世界大城市之中最小的，日本、南韓、新加坡不會像香港般，有這麼多的劏房，即使不計劏房，恐怕在同一類型的大廈之中，也不會擠上這麼多人。而人口愈是密集，病毒愈是容易傳播，香港在這方面，擁有的是先天性劣勢。

過去一年，因為疫情關係，筆者減少了在繁忙時間乘搭公共交通工具，日前算是少有的例外。我在早上8時多，擠在一卡港鐵車廂內，乘客間貼身站立，嘴巴與嘴巴的距離，大抵只有10多厘米，彼此雖然戴上口罩，也是呼吸相聞。這種人與人的親熱程度，恐怕不是每一個大城市都可以跟香港比擬的。因此，咱們要想滅絕病毒的傳播路徑，恐怕比其他地方更難。

唯一可行的辦法，就是全民接種疫苗，達到群體免疫效果。可惜，過去特區政府講解不清、宣傳不力，使很多市民對疫苗畏如蛇蠍，就以我家的鐘點傭工為例，她是標準的「藍絲」，疫苗未抵港前，曾揚言假設打國產疫苗科興要付出2,000元代價，她也會樂意。然而，疫苗接種計劃開展至今近兩個月，她猶是裹足不前，你說這不是政府宣傳不足的責任，還能算是誰的責任？