港府成日口講「民生無小事」，之不過往往噏完就算！要為人民服務，就要明白「利民之事，絲髮必興；厲民之事，毫末必去」。凡於民有利的事情，再小的也要推行；於民有害的事情，再小的也必須革除。老朽相信，《東方日報》忠實讀者一定能感受到東方關心時事關心社會，更不會忽略所謂「小事」！呢，早前為西貢牛「531」請命，誓要漁護署為其解下頸箍魔咒，幾經努力，並在輿論壓力下，漁護署不想有「漁虐署」之惡名，終於跪低為牛牛解去緊箍咒，令終日垂淚寢食難安嘅西貢慘牛重拾歡顏，開心食草！阿哥，呢啲咪叫民生無小事囉！

最近東方又發揮第四權作用，以頭版為油塘居民請命！事緣政府規劃差，混凝土廠太近民居，加上大量水泥車頻繁進出，造成空氣污染，令油塘逾10萬居民日日吸塵，促政府重視。有立法會議員稱，一直希望直接向混凝土廠反映意見，卻未能聯絡上，直至東方刊出報道後，隨即透過電郵收到混凝土廠不具名行政總裁嘅來信。

該混凝土廠負責人稱，過去已投放大量資源改善廠內廠外情況，惟同時承認效果不太明顯，並指還有其他污染源頭，如果只歸咎佢哋有欠公道，又表示混凝土廠自2020年起已沒有被有關部門作出檢控云云。

油塘居民一直投訴混凝土廠運作期間，有時處理不甚恰當，令大量塵土飄揚；又如將大量工業添加劑堆放在附近馬路，導致廠外公家路大塞車。呢方面無疑有改善空間，譬如在運送混凝土時密封好產品，盡量減少在空氣中飄揚！正如有議員指出，混凝土廠自2020年未有再被檢控，可能反映政府巡查及檢控不力。事實上，既然該處污染空氣源頭不止混凝土廠，有關部門更應查找不足，並想方設法為油塘規劃失當亡羊補牢，避免不同持份者激化矛盾，產生更大怨氣！何況空氣污染係民生大事，庸官不可一味怠政廢噏！