本屆政府對2019年由反對修訂《逃犯條例》演變成「反送中運動」，再進一步惡化成港版「顏色革命」顛覆性質的反政府暴亂的應對處理，完全脫離了一個正常和合理的危機處理的管治軌道和邏輯。

誠然，暴亂是百年不遇，也因香港內外各種主客觀的因素使然，更何況對於一個缺乏堅強理念和管治意志，以及對鎮壓社會暴亂缺乏經驗的特區政府領導班子，不應也不可能有過高的期望及要求，但政府最基本的政治分析和政治判斷，最少也應當合格吧！更不應出現左右搖擺的立場，是非不分、黑白不明、敵我不清的情況，更何況上有中央政府的統籌全局，特區政府好應該緊密背靠中央，在瞬息萬變、錯綜複雜的形勢中，團結全港市民，堅定貫徹中央各項政策和措施，採取踏實有力措施貫徹，拋掉任何不切實際的幻想和妥協，堅決對敵鬥爭。國家安全是皮，特區是毛，皮之不存，毛將焉附？

試問兩年來，若沒有中央政府出手制訂「止暴制亂」的穩港方針，香港已經淪陷潰敗成甚麼狀況？試問兩年來，若沒有中央政府用迅雷不及掩耳的快手制訂和實施《港區國安法》，香港的黑色暴亂可以及時煞停嗎？試問兩年來，若不是中央政府出重手，香港的立法會可以撥亂反正嗎？試問兩年來，若沒有中央政府從國防、外交、經濟、金融以至防疫抗疫的無償支援，香港可以在美、英等五眼聯盟揮舞制裁大棒、政治訛詐以及BNO分化等等粗暴干涉下，「任憑風浪起、穩坐釣魚船」嗎？

香港特區在國家的高度關注和全力搶救下，已度過「最危險時期」，但是毋庸置疑，全港元氣已大傷，因此更必須要扶正祛邪，徹底把這兩年暴露出來的各式各樣潛藏着的病灶徹底根治，完全和徹底地把反中亂港及「港獨」的思想和組織從根源清除乾淨。