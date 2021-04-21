經歷20多年的籌備，西九文化區多項設施將於未來數年內啟用，屆時市民及旅客將有多一個地標式的景點作為選擇。社會各界經過如此漫長的等待，當然冀望文化區能夠展示香港獨特的中西文化，同時亦能體現東方傳統的藝術水平，方能對得起多年來所投入的時間及資源。

想起西九的發展歷程，可追溯至剛回歸的時候。時任行政長官於1998年的施政報告中表示，將規劃西九龍一幅填海的地皮，打造成全球知名的文化藝術區，並會以嶄新的建築設計創造香港新地標。往後10年間，社會一直對當初設計的巨型天幕未有達成共識，最後甚至需將整個發展計劃原原本本地重起爐灶。

直至2008年，立法會才通過《西九文化區管理局條例》，成立法定機構負責發展及營運西九各項設施。又經過數年的策劃，才敲定西九幾個重要大型設施，包括戲曲中心、M+視覺文化博物館、演藝綜合劇場，以及與內地達成國寶級文物協議的香港故宮文化博物館。

於上月，國家公布《十四五規劃綱要》並設有港澳專章，當中明確指出會支持本港發展「中外文化藝術交流中心」。的確，西九中的M+博物館正正就是朝此方向邁進，在外地不斷購入西方藝術品作為日後展覽之用。只是，近日部分展品卻引來社會強烈的不滿，實在不得不正視相關的問題。

毫無疑問，香港的言論及創作自由受到《基本法》保護，但自由不是完全沒有底線，必須尊重國家體制及遵守法律。就目前的資訊來看，部分展品針對國家形象進行貶損，甚至是在無任何原因下對過去的國家人物表示不敬。事實上，題材的敏感程度已令其失去藝術焦點，更可能違反國家及本地的法律。

當然，有些別有用心的人必然會借題發揮，指摘當局容不下幾件藝術作品，扼殺香港的言論空間。換個角度來看，西方的博物館又是否真的會毫無底線？每當涉及到種族或宗教的褻瀆題材，必然會採取審慎得體的辦法處理相關的展品。現在的情況是，在中國的領土上居然有疑似褻瀆國家的藝術展示，西九當局實在必須認真及「有智慧」地跟進相關的問題。

說到底，「藝術終歸藝術」，而且題材盈千累百，實在沒有必要為遷就某些洋人藝術家，而調整「一國兩制」的底線，也不得不說一句「中國人不吃這一套」。在我們的心目中，「中外文化藝術交流中心」理應展現出東方文化自信的特質，而不是一味盲目地推崇來自西方的舶來之物。正如戲曲中心，我們將其英文名字定為「Xiqu Centre」，而不是英語的直接翻譯，已能體現出我們應有的自信。

又如故宮文化博物館，香港在「一國兩制」下是值得擁有展出國寶級文物的機會，但我們亦必須懂得如此的安排是非常難能可貴。面對如此優厚的權利，我們就應理解推廣傳統文化的義務。除要有走向世界的胸襟，更需有心懷家國的精神，才不失國家交予香港成為文藝交流中心的使命。