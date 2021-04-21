神州觀察：幼園男童斷下體　說法分歧需查清

聯合國《兒童權利公約》訂明，兒童因身心尚未成熟，在其出生之前和之後都需要特殊的保護和照料，包括法律上的適當保護，使其在健康而正常的狀態，以及自由與尊嚴的情況下，令身體、心靈、精神等方面得以發展。然而在一些國家或地區，兒童受到虐待或意外傷害等現象依然普遍，說明保護工作仍需做細做全，對一些已經發生的傷害兒童行為更需查清查楚，洞悉真相，以實現更好的安全防範。

湖北武漢東西湖區博苑奧林匹克幼稚園近日爆出疑似虐童案，一名男童下體遭重創，經診斷為陰莖挫傷，外翻可見包皮繫帶斷裂，或會造成尿道口損傷。男童在母親的追問下痛苦表示，陰莖是被某位「怪物老師」以剪刀剪斷，叫人不寒而慄。園方則解釋稱，男童是因玩瀡滑梯時受傷，梯上可能有倒刺，不慎遭刺中。當地教育局及公安亦已給出初步結論，稱排除老師虐童可能，並安排當事雙方進行溝通，但未能達成共識。

首先必須強調，不管男童因何受傷，涉事幼稚園都難逃干係，更別說滑梯上可能有倒刺之說，當屬嚴重失職，任何類似安全隱患都應及早排除才是，由此引發的傷害兒童事故都須從嚴追責。再者，受傷男童為何無端指控老師施虐，相關指控又是如何被排除掉，當局在交代這類有爭議問題時最好能做到詳盡周到，讓各方看得清楚明白，包括傷口是否刀剪所致，以現時醫學水平應不難甄別，及時公布真相，分歧自可避免。

怕就怕事件當中會存在一些「說不清、道不明」的東西，譬如男童母親質疑兒子只是傷及下體，大腿兩側竟無任何刮痕，是否全無道理？教育局查幼稚園，會否惹來自己人查自己人之嫌？公安會否偏袒某一方？相信這也是不少民眾的疑惑之處。當然也不排除另一種可能，便是男童在家長教唆下誣賴老師，以求將事件搞大，同時博取更多賠償，總之「反轉」真相之事過往並不少見，而本案涉事幼稚園亦已準備入稟告對方誹謗罪，看似成竹在胸，或會讓吃瓜群眾更添猜想。

導致輿論生疑，還有另外一個重要因素，就是內地的確有太多虐童案發生，幼稚園更是重災區，動輒便有狠毒的幼師或保母、保安對幼童施以針拮、剪耳朵、摔打等暴行，乃至猥褻、性侵幼童，簡直禽獸不如。當中不乏一些對惡行隱瞞、狡辯之舉，像安徽黃山市有幼師在課堂上狠摔一名3歲男童，令他手部重傷，卻對外謊稱是男童自己不小心被門夾到；廣州有兒童下頜嚴重摔傷，園方說是其奔跑玩耍時自行摔跌所致，查看監控方知是被老師扯拽，致下巴磕在椅背上受傷。更需看到，不少虐童案爆出後便再無下文，部門一副懶理姿態，都不利於兒童保護工作。