產評：經濟內外皆交困　別再幻想大牛市

美國總統拜登上任以來，制華決心路人皆見，甚至較前總統特朗普更狠，中國外部形勢險峻不言而喻。內部方面，由於經濟去年次季走出疫情，意味今年比較基數偏高，所謂V形復甦似到了轉捩點，這從表現領先經濟的中港股市率先體現。面對內外交困，已有不止一位內地財金高官響警，勸告投資者別再寄望炒股發達！

回看不久前的1月，中港股市恰好在特朗普退位後乍現投機風潮，惟隨着中美3月在阿拉斯加反枱後，不單止正式宣布股市升浪完結，連帶人民幣亦闊別了去年下半年的升值強勢。資金流入速度下降、匯率和股市轉弱，正正就是歷次股市醞釀風暴的先兆。

去年全球疫情大爆發，多地經濟停擺，中國面對外部需求極度疲弱，當局主要靠增加固定投資率先走出谷底，實現經濟復甦。可如今輪到美國大灑金錢重整旗鼓，疫苗接種又初見成效，加上其他地區疫情突然失控，全球氾濫的資金大多選擇回流美國，當地股市接連破頂，中國相形見絀。

誠然，近期A股表現實在不濟，單單一隻「股王」茅台市值已由2月高位蒸發最多逾9,000億元人民幣；早前大熱的科創板更被監管當局明顯收緊上市審批，不少企業須撤回申請，新股認購熱潮退卻。年初大量民間資金和不少新成立的基金都將資金重注A股，如今都被牢牢套住了，龐大的「蟹貨」勢必限制未來升幅。一旦散戶財困惡化而要忍痛蝕沽，帶來的骨牌式套現壓力將更可怕。少了資產價格上升造就財富效應，消費動力勢必受到掣肘。原本仍能靠科技創新推動新價值，並反映在企業盈利和就業市場上，惟當局偏偏整頓科企，連剩餘的經濟動力又被壓下。

那麼，為何內地知其不可而為之？正正就在於中美之爭，令內地要決心正視經濟結構問題，不容出現讓美國乘虛而入的缺口，更容不下內部不團結。由於耍金融財技是美國的拿手好戲，聯儲局如今遲遲不肯因經濟向好而逐步收水，明顯是要做到「溢出效應」，令全球資金更氾濫，部署熱錢湧到中國，之後計好數、擇了時，就吹響號角一次過撤資。如是者，不費吹灰之力就能搞垮內地金融系統，因資產一跌價，民眾就恐慌，直接起到推波助瀾的作用。至於科技巨企，若搞不好，隨時成為別人的走資機器，整肅是必然。

難怪就連內地前財金高官也直言，不能對股市過於樂觀，這場中美世紀爭霸戰仍漫漫長路，投資者要懂看風使舵，別掉以輕心！