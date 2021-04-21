正論：疫苗難抗變種病毒　市民打針進退維谷

打針，打針，打針，政府近期催谷市民接種新冠疫苗，令人想起2003年沙士期間，高官與夫人不斷叫人洗手，洗手，洗手，然而當年一個夏天後沙士神奇消失，18年後新冠肺炎卻愈演愈烈，變種病毒入侵本港社區，更驚揭疫苗對此保護率又大大減低，冒面癱中風死亡之險打了兩劑又有何用？

衞生防護中心轄下新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌公布最新疫苗數據，由內地生產的科興疫苗遇到英國變種病毒，其抗體水平會下跌一半；遇到南非變種病毒更下跌七成。而按衞生防護中心資料顯示，復必泰疫苗在應對南非變種病毒時，有效率將下跌九成。兩種現時給予市民接種的疫苗，對抗變種病毒的功效實在低得令人震驚。

這個數據來得正是時候，香港剛爆出首兩宗本地變種病毒個案，涉及印度漢檢疫的尖沙咀華美達酒店，再有兩名確診者被驗出帶有「E484K」南非變種病毒，與該名印度漢病毒基因高度相似，而且檢疫期重疊，又居於同層鄰近單位，懷疑酒店存在交叉感染，恐怕受波及住客不止此數。該名印度漢足迹遍全港，政府勞師動眾，要求在中環及尖沙咀多處指明地點曾出現的人士接受強制檢測，顯然知道後患無窮，但涉及數以10萬計市民，實際有去檢疫的低於此數，未能成功揪出隱形患者，社區傳播鏈隨時不知不覺醞釀中，一發不可收拾。

港大專家許樹昌指出，其實以往不少印度裔人士入境後曾做多次檢測，當時都未有驗出病毒，最終出了社區才確診，根本並非第一次，只是今次涉及變種病毒才會引起注意。印度疫情沒有改善，一日增加逾27萬個案，屢創新高，政府對南亞地區來客一直未有針對性部署，堅持拒絕頒布南亞禁飛令，只是靠現存「熔斷機制」應對。若果機制沒有漏洞，又豈會有漏網之魚？放了病毒入關，然後叫市民打針防疫，這是甚麼邏輯？廢官的離地思維又靠害港人。

政府抗疫如意算盤處處碰壁，新冠肺炎疫苗接種計劃推行至今近兩月，只有60多萬人打了針，未足人口一成，反應殊不理想，很多人被面癱、中風及針後死亡等嚴重個案嚇怕，港府懶理市民憂慮，一再出招催谷市民打針，連16歲的少年人也不放過，又威逼利誘打針放寬食肆限制，令到勞資雙方處於矛盾，不打針便打爛飯碗。政府又一刀切決定，全港社區疫苗接種中心只營運至9月底，「提醒」市民最遲8月底前要接種復必泰疫苗的第一劑，9月後隨時「無得揀」，種種手段令人反感，亦未見接種率急速提升，如今又揭發疫苗遇着變種病毒如廢武功，疫苗接種計劃雪上加霜。

疫苗計劃反應陷於樽頸，反映市民對政府的信心處於低谷，打不打疫苗，難免忐忑不安，進退維谷。尤其是一般打工仔，例如食肆員工及中港車司機，如果不打針便會遇上很多不便，例如每次過關都要接受檢測，打了疫苗就有望放寬。可是之前兩個中港車司機打了疫苗後出現面癱，相片記憶猶新，引以為戒。有食肆員工揚言要打針寧願辭工，但有更多人為家計「冒死」打針！

究竟現在打疫苗，是為了方便工作，抑或是對抗病毒呢，政府擺出的姿態本末倒置，有誘因無原因。初心是希望全民打疫苗達致群體免疫，現在反應如此慘淡，最初計劃行不通。如今又知道打了疫苗，仍然沒有辦法對抗變種病毒，繼續催逼市民打針有用嗎？政府是為了市民健康，抑或是怕庫存百萬計疫苗針劑會過期報廢，心痛倒錢落海，難向朝廷交代？

即使感染過非變種病毒的人士，亦有機會再次受感染。本港與新加坡商談「旅遊氣泡」的進程再次擱置，通關遙遙無期，港大專家何栢良指社區出現兩宗變種病毒確診，比喻為至少被病毒入了「2球」，其實疫戰一年，香港何止輸2球？比起內地澳門台灣，是大比數落後，幾乎輸得不能翻身，輸了的豈止買疫苗的費用，還有整個社會經濟，更重要是失去寶貴人心。