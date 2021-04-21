功夫茶：妖股異動非尋常　證監扮啞變鴕鳥

官司纏身嘅漢奸黎日前被判囚14個月，正式成為監躉喺赤柱監獄服刑。國安重犯漢奸黎一身係罪，兩宗非法集結案只係小菜一碟，佢一大串舊案未來得及審訊，日前控方加控佢一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，與一項串謀妨礙司法公正罪；實情單係違反《港區國安法》一項，最高刑罰為終身監禁。

73歲嘅國安重犯「泥紙鷹」眼前無路，除咗日日洗廁所，獄中有工開，周薪50蚊可以買吓零食濕吓口，唔知係唔係咁刺激佢身陷牢獄都想賣產？壹淫媒據云有意出售台灣毒果報業務及當地一所物業，自己冇福享受都益吓後人啩！隨着漢奸黎冚家賣產，妖股壹淫媒尋日又有異動，其股價一開市即飆14.8%，報0.209元；之後升幅一度擴大至27.47%，高見0.232元；收市報0.198元，升8.79%，全日成交1,087萬元。

大家如不善忘，應該記得去年8月10日國安重犯泥紙鷹被捕後，壹淫媒隻妖股就水走山飛咁大幅波動，股價如食咗忽得癲升完又插水再急瀉，情況異常令人咋舌！盲嘅都感覺到，妖股癲上癲落，擺明係造市而非普通差價嘅所謂「高頻交易」！短短一個月內，妖股由「仙股」炒上「蚊股」，股價高低位相距逾20倍之巨，市值由不足3億元一度急升至逾5O億元，喂啊！變魔術或細路仔玩雀雀咩！

有論者大早已指出，妖股驚見「逢拉必炒」現象，從去年8月至12月已多次出現大幅波動，阿哥，壹淫媒業績長期見紅，只有負面消息而冇利好因素，有乜理由股價癲上癲落，成交急增而轉手率又極高，盲嘅都睇到與大戶慣常藉消息挾高股價再派貨嘅手段極為相似，係唔係有人操控股市，不正是𡃁模擠衣欲裂嘅波波寫真──呼之欲出嗎？有股票分析師亦多次對妖股表達關注，每次漢奸黎「有事」，妖股隨之異動，證監會作為市場唯一監管機構，職責上應主動調查背後原因，並盡快公布調查結果，免小股民盲目跟風有所損失！依家卻裝聾扮啞，一副事不關己、高高掛起嘅忍樣，有冇搞錯？

印象中，證監會嘅標誌係隻鷹，冇理由病到仲差過折翼泥紙鷹㗎！事實上，證監會有條例可依，對於違法造市不會姑息，尋且主動出擊，上個月才聯同警方勇破一個涉以「唱高散貨」形式操控股市嘅不法集團，涉款逾9億元，拉咗12人，相信已成功瓦解一個本地龐大嘅操控證券市場集團。證監會可以神勇如雄鷹，何以偏偏對妖股屢次癲上癲落恍如老僧入定？至今大半年過去竟然仲係「沉默是金」，如果放生反中亂港集團，除咗毀咗自己嘅公信力，更葬送香港呢個國際金融中心聲譽，證監當真選擇一世做鴕鳥嗎？