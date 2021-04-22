世界視線：總統開腔民施壓　司法獨立剩幾何

美國明尼蘇達州白人警員沙文去年跪壓黑人男子弗洛伊德頸部，導致其死亡一案，陪審員周二裁定沙文3項謀殺及誤殺罪名成立。此前外界普遍擔心，沙文一旦被判無罪，全國各地的示威潮恐將一發不可收拾，今次判決讓不少人鬆了一口氣，但亦有輿論擔心，本案形成的強大民意壓力「倒逼」司法，有違法治精神。

總統拜登在陪審團公布裁決前夕表示，案件「證據確鑿」，懇求陪審團作出正確判決。拜登以行政部門首長的身份，公開評論司法案件，明顯有違反三權分立原則之嫌，儘管陪審團商議裁決時被隔絕與外界的聯繫，但很難確保總統的評論不會進到他們的耳裏。事實上，《華爾街日報》的社論亦批評拜登的言論「毫無必要」，有機會影響裁決，甚至造成「無效審判」，司法部部長加蘭必須對此加以澄清。

如果說拜登的發言近乎「未審先判」，那麼民主黨加州眾議員沃特斯簡直就是「輸打贏要」。她日前表示，如果沙文被判無罪，示威者應「留守街頭，更積極地對抗」，讓當局知道示威者是「認真」的。沙文的代表律師隨即批評沃氏言論令陪審團產生偏見，要求法庭宣布審判無效，儘管主審法官拒絕請求，但批評這件事或會導致被告提出上訴，最終推翻整場審訊。

可以看到，在沙文「國人皆曰可殺」的氛圍下，任何為其辯護的努力都須頂住巨大壓力。辯方證人、前警員布羅德作供，聲稱沙文遵循受訓指引，只是弗洛伊德掙扎才釀成慘劇，事後布氏在加州的舊居遭人潑灑動物血液及扔死豬頭。

沙文這次「世紀審判」，令人不期然聯想到前美式足球明星辛普森於1994年被控殺妻，當時整個社會也是一面倒認定他是兇手，但法庭最終以「違反程序正義」為由判其無罪，輿論喧囂了好一陣子，但最終仍選擇接受。時任總統克林頓沒有在判決前敦促陪審團「做正確決定」，而是在判決後強調，「我們的司法制度要求尊重他們的決定」。今昔對比，沃特斯等民主黨人將司法當作社會運動的「工具」，無疑是危險的。