正論：知法犯法應重判　輕饒漢奸是非淆

「死有餘辜，死不悔改」。本報「正論」在黎智英等人首被判刑翌日，即以這八個大字批之，事實證明非常準確。黎智英、李柱銘、何俊仁昨日就8‧18案的罪成裁決及刑期向高院提出上訴，黎智英同時就8‧31案判刑申請減刑，反映漢奸走狗雖死有餘辜，但死不悔改。之所以有恃無恐，除了司法過去一直包庇，最關鍵是兩案判刑過輕，黎智英獲輕判不用說，李柱銘、何俊仁更獲緩刑放生。身為法律界人士知法犯法，理應罪加一等，法庭偏偏釋出極壞訊息，他們不食髓知味謀求完全甩身才怪。

法治精神在於有法必依，執法必嚴，人人平等，不偏不倚，可惜在香港卻是另一回事。眾所周知，8‧18非法集結案共有9名被告，雖然全部被判監禁，包括認罪的區諾軒，但刑期只有短短8至18個月，而且多達4人獲緩刑，包括拒絕認罪的3名法律界人士李柱銘、吳靄儀及何俊仁，變相放生；至於8‧31非法集結案，3名被告之中，曾獲銀紫荊星章的楊森同樣獲判緩刑。儘管黎智英兩案皆被判處監禁，惟部分刑期同時執行，實際只需入獄14個月了事，與非法集結最高監禁5年相距極遠。

漢奸走狗肯定獲得輕輕放下，卻連高高舉起也談不上，難怪判決一出，全城嘩然，質疑法庭判刑過輕，毫無阻嚇力。古時候有「天子犯法與庶民同罪」，今日香港卻是「刑不上大律師」、「漢奸犯法輕輕放下」，法治觀念比古時候更薄弱，叫人情何以堪！

人們實在不明白，法庭強調案件性質嚴重，聲稱「大量群眾聚集時情緒容易高漲，具風險爆發暴力事件，警方亦擔心有激進分子潛藏群眾內伺機干犯暴力行為」，證明非法集結絕非小事，何況「眾被告在明知反對下照樣舉辦遊行，並以其名氣做隊頭吸引及引領群眾」，蓄意違法更是罪無可恕，何以到頭來卻是刑責不相稱，絲毫反映不出案件的嚴重性？

須知道，2019年的黑暴將香港攪得周天寒徹，特區淪為汽油彈之城，以黎智英為首的反中亂港集團，屢屢藉詞所謂的和平遊行激起群眾仇中仇警情緒，演變成打砸堵燒；而這班自詡「和平守法」的帶頭者、總指揮則趁亂閃人遙控指揮，留下爛攤子予警察和無辜市民承受。黎智英罪大惡極不必說，最令人反感的是李柱銘、何俊仁這些具有大律師或律師資格的「資深法律界人士」，知法犯法卻死不認罪，還大言不慚將違法行為說成是「行使憲法賦予的遊行集會權利」，恬不知恥；法庭則小罵大幫忙，遂被告之願不用他們坐監，懶理外界側目。難怪有人輸打贏要，獲得緩刑或輕判執番身彩還不心滿意足，誓要完全脫罪或減刑為止。到底是誰壯大了他們的膽？到底是誰讓他們顛倒是非囂張若此？

當佔中期間維持秩序的「七警」也慘遭重判入獄，當法庭振振有詞斥責警員知法犯法罪加一等，當上訴庭連當中5警的上訴都予以駁回，誓要他們把牢底坐穿，為何深諳法律的大狀犯法卻可逃過牢獄之災全身而退？同樣知法犯法，結果截然不同，這不是赤裸裸的雙重標準是甚麼？這不是另類的官官相護是甚麼？

正如有人指出，上訴庭不僅不應接納他們的上訴申請，律政司更應主動就刑期過輕提出覆核。鄭若驊早前才沾沾自喜聲稱，律政司去年共提出16宗有關反修例案件的覆核刑罰申請，15宗已經審結且全部覆核得直，證明初審判刑過輕或原則犯錯蔚然成風，8‧18案及8‧31案恐怕也沒有例外。輕判既對社會釋出極壞訊息，對被告更起了鼓勵效果，難道律政司無責任撥亂反正？《港區國安法》業已生效近10個月，律政司再也不能如以往一般庇奸護惡，黎智英的刑恐東方報業集團男記者案拖延上訴已極之惡劣，非法集結案性質更嚴重，豈能姑息養奸、助紂為虐？

歌神許冠傑《鬼馬雙星》詞云：「做老千梗好搵過皇帝」，令人莞爾一笑；回歸24年後，大可改為「做漢奸梗好過做皇帝」，令人欲哭無淚。香港號稱法治之區，早已不是英國的殖民地，偏偏漢奸走狗仍然招搖過市，亟受追捧；司法獨立實際上仍是司法獨大，刀把子仍然掌握在外部勢力代理人手裏，連煌煌國法也無從置喙鞭長莫及。在特區做漢奸好過做皇帝，信焉！

本報早就提醒，「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」。在漢奸走狗獲輕判後，英美等外部勢力適時張牙舞爪為黎智英等人鳴冤叫屈，黎智英等人隨即提出上訴，一切配合得剛剛好。要是司法繼續暗中護航，再次被漢奸走狗走甩何足為奇！港府又好，中央也罷，是否要聽之任之，將國安法立法後難得的平靜一手斷送？將國家安全視作兒戲？