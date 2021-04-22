功夫茶：粵港通關咪齋吹　庸官抗疫要醒定

睇見新西蘭和澳洲兩國日前正式啟動雙邊旅遊氣泡，苦等半年嘅澳洲旅客終可免檢疫隔離入境新西蘭，但見兩國民眾機場笑淚相擁，唔知有冇觸動粵港兩地人民嘅神經：人間四月天都就嚟眨眼過去，粵港兩地究竟何時可以通關？庸官一味谷人打針，防疫措施卻一塌糊塗，「清零」無望，關山如何飛越？

港人抗疫逾年，庸官防疫無能，錯過好幾次清零嘅大好機會，主要就係港口機場把關不嚴；而澳門之所以持續多個月清零，主要就係關口防疫控制得滴水不漏。事實上，有大學嘅研究亦指出第3波疫情爆發係輸入個案引爆，庸官把關不嚴，罪證確鑿！依家第4波疫情欲斷難斷，似斷又彈上彈落，如鬼影變幻球，呢！正當疫情有望稍緩時，又整劑南非變種病毒株殺入社區，令人擔心現時兩款供港新冠疫苗失效用！

阿哥，庸官一方面谷市民打針，另一方面又把關不嚴，專家及本報都一早叫對印菲巴高危國家實施禁飛令，庸官又係慢人幾拍先啟動「熔斷機制」，搞到南非變種病毒株殺到埋身！專家就話科興及復必泰疫苗遇到變種病毒後雖然跌watt，不過仍有效減低感染風險，呼籲市民盡快接種喎！功夫茶就希望庸官谷人打針之餘，更應切實做好把關工作，否則清零渺茫。嗱！尋日冇本地個案，只得一宗輸入個案，患者為一菲傭，帶有N501Y變種病毒。今次係本港相隔半個月後再現本地零確診。

疫情稍緩，食衞局局長陳肇始被議員問到粵港何時可通關時，佢話已同廣東省政府就疫苗接種紀錄及技術平台嘅對接方式展開技術討論，促進有關數碼紀錄及技術平台嘅互聯互通，以逐步有序恢復兩地居民跨境往來喎。佢仲話，特區政府與內地當局及澳門政府就疫情防控措施，及3地居民跨境往來嘅安排保持緊密溝通和聯繫，並積極研究喺3地疫情受控且不增加各自衞生風險嘅情況下，逐步有序恢復3地居民嘅正常跨境往來；政府亦計劃喺下月中推出「來港易」，畀身處廣東和澳門而符合條件嘅非香港居民，可以透過計劃獲豁免檢疫入境。

阿哈！睇嚟粵港澳3地通關已露出曙光！呢個無疑係好事，之不過，功夫茶不得不提醒庸官唔好又大隻講，淪為「狼來了」！之前又話搞旅遊氣泡啦、綠色健康碼啦、疫苗護照啦，統統係空頭支票！唔該醒醒定定把好關，千祈唔好人就輕易過關，病毒又跟住飛越關山，庸官又做咗冇眼鴨仔──淨識呱呱盲叫！咁廢，香港死得！功夫茶之前指出，本地個案唔算多，有時甚至零確診，如果外地輸入能分開計算，加上應變快速堵塞源頭，多留意本報忠告，不要成日盲舂舂未醒瞓，咁，加快通關不是夢！