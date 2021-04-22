神州觀察：強徵耕地搞綠化　利益盤算大過天

民以食為天，食從何來？對於擁有逾14億人口的中國來說，保護耕地就是保護糧食收成，百姓的飯碗就是天大的事，為此當局一再強調要守住耕地紅線，不可逾越。只是幾十年來，耕地紅線數字設定過多次，卻又多次失守，以致如今這個標準愈降愈低、被指絕對不能再失的18億畝耕地紅線，仍在瘋狂的城鎮化發展進程中，在一些地方政府利益盤算下遭粗暴踐踏，不知還剩多少。

河北唐山市豐潤區政府近日被揭以城市環境治理、改善空氣質素為由，強制將數百畝農地租予某公司種樹搞綠化，建造所謂的城市森林公園，惟遭村民怒斥政府推行措施倉促，期間僅開過一次村民代表大會，並招致全體反對，相關工程卻照樣展開，結果農地上已生長40厘米的秧苗需被剷掉，改種樹苗，進而激怒村民與政府工作人員爆發衝突。正如有村民表示，他們大多年事已高，外出打工又沒人要，惟有靠種田過活，質問政府此舉是否想餓死他們？

若論歷朝歷代統治者最害怕甚麽？肯定是百姓沒飯吃問題，因為他們一旦淪落到這般田地，便會起來造反，以致歷史上有不少王朝由此被終結，教訓非常深刻。但正如那句廣為人知的說法：人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類無法從歷史中學到任何教訓。在一些地方政府眼中，百姓死活從來都不是個事兒，整天盤算的只有個人及所屬利益集團之利益，就像上述涉事政府部門，以每年每畝1,200元人民幣的租金將農地租出，一租就是10年，雖然害苦農民，但自己撈到了好處，哪管其他？

事實上，像這種漠視民生、公然違背中央政策精神的做法，過往已屢見不鮮，譬如內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗政府早前曾打着「退耕還林」旗號，將農地上兩萬多畝即將成熟的農作物清除，造成數百萬斤小麥、油菜花籽等農作物失收；河南南陽市政府為響應恢復生豬養殖號召，與一間養豬企業合作，不惜佔用1.5萬畝農田興建養豬場；再如貴州獨山縣興建的「天下第一水司樓」政績工程，不但背負巨債，亦造成大量耕地與永久基本農田被毀，這樣的政績工程很是氾濫，既耗費民脂民膏，又有腐敗利益輸送及升遷機會，獨缺民生二字。

老實說，作為這樣一個人口大國，18億畝耕地亦非多麽寬裕的數字，以致長期以來都需從國外大量進口糧食，包括在與美國展開激烈的貿易戰期間，相關糧農產品進口數量卻不減反增，豈不尷尬？饒是如此，有人就是不懂反思，一再巧立名目或不擇手段破壞耕地，或為了地方財政，或為一己之私，或因盲目執行某些中央政策，全無施政目標理念，再這樣放任折騰，只怕遲早要重蹈歷史覆轍。