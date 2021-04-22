香港新冠肺炎疫情正在反覆，國際疫情卻在惡化。

惡化一是原來的重災區並沒有明顯的改善。美國稍好，巴西失控，南美惡化，印度正全面失控，日確診人數超過20萬，增加的勢頭還有餘未盡。二是變種層出不窮，由於確診人數龐大，病毒有足夠的基礎進行變異，更易傳播，潛伏期更長，現有的措施不足以防禦。現有疫苗是針對病毒原來性質、特徵，變種病毒的散播使現有疫苗的保護效率大為降低。

令人擔心的是，病毒進一步變異會否使疫苗失去防衞力量，形勢再次回復疫情初期，且更惡劣。疫苗供應已經不足，阿斯利康及強生疫苗證明與血栓有關係，多國停用，雪上加霜。美國等以為廣泛接種疫苗便可成功治疫，若疫苗在變種病毒前失效，不但期望落空，而且已解封、警覺鬆懈的社會容易再大範圍地感染，藥物的治療方法要重新調整。

今次的新冠疫病比過往的疫病更難控制，病毒變異快速，各國疫情反覆，全球第二波的大流行似正在開展，今夏未必可以將之克服，秋冬開始又是一場漫長痛苦的封城封國時期，世界經濟會再次受大挫，個別重災國家可能支撐不住。巴西破產，可能形勢再惡化，政權也得更替。不少小國防治無法，經濟困難，也有跟隨巴西破產的機會。全球因為疫情難治，或會重陷衰退，引發大蕭條，對此，香港要認真準備預防。

一是加緊清查檢測，要盡快把社區感染的條件清洗，嚴厲地堵截任何感染的發展，寧枉莫縱，不能處處以不明病毒變異的專家的後知後覺為政策依歸，也不能隨便以經濟理由放寬限制。

二是調整防疫治疫標準，按病毒變異的情況，加大力度，且應比其他地區力度更強，不應每次都是澳門執行，香港跟隨。香港應前瞻地推行政策調整，政府應設專家小組專門跟蹤病毒變異在國外的發展，以及各國應對之策。香港本地專家能力有限，面對病毒快速變異，需有全新的科研能力，便要依靠國內外力量，而不是讓本地專家處處說香港特殊，要與內地政策故意有所差別。此中最重要的是與內地合作，至少與廣東合作，一起對病毒變異的威脅作戰。

三是嚴防輸入，對重災區香港要不惜一切提早停止飛機與人員的進出香港，寧封關也不可存僥倖，特別是現有隔離方法未必可以防止變種病毒入侵，而進口的冷藏食品等亦要加強檢測，以防輸入病毒。

這是更嚴重的防疫治疫大戰，政府與社會不能掉以輕心，再度犯錯。