當下世界，有兩個戰爭火藥桶，一個是烏克蘭，一個是台海、南海。兩大火藥桶的背後，是美國、俄羅斯、歐盟、中國四大力量的「世紀博弈」。之所以是火藥桶，因為涉及國家民族發展的核心利益，這樣的衝突似乎不用武力就解決不了，博弈雙方都在一股「必然力量」推動下走向戰爭。

兩個前景：如果只用常規戰爭解決問題，那就是萬幸。如果引發核戰爭，那就真是洪水滔天的巨禍。正因為這是一個沒有贏家、玉石俱焚的結果，大家還對只用常規戰爭解決問題抱有希望，相信無人敢發動核戰；也正因為如此，無論是烏克蘭還是台海、南海，這兩個火藥桶是否被點燃，戰爭是否爆發，大家都擺出了老子不畏戰甚至不畏核戰的架勢，以軍事調動、軍演、布局阻遏對手，最好能壓服對手，不戰而屈人之兵。

時下，俄羅斯為了支持烏克蘭的反政府力量不被政府軍打垮，在烏克蘭邊境部署了15萬大軍，並擬局部封鎖黑海，禁止外國軍艦及官方船隻通行，此舉將影響相連的亞速海交通，令船隻無法經亞速海來往烏克蘭港口，令美國和歐盟無法從海上軍事支援烏克蘭對抗俄羅斯，這是俄羅斯逼迫烏克蘭屈服的戰爭準備行動，等於已向烏克蘭軍事宣戰。

如果美國和歐盟退縮，俄烏動武的結果必然是烏克蘭大敗，烏國被驅離美國的勢力範圍，總有一天會回到冷戰時期的前蘇聯掌控的狀況，像幾年前的克里米亞一樣，重歸俄羅斯的懷抱。可以肯定，這是普京正在為「俄羅斯的偉大復興」下的一盤大棋，要把被美國瓦解分離出去的烏克蘭再收控回來，一洗「冷戰」慘敗、國家分裂之奇恥大辱。之後，其餘那10幾個被「分裂」出去的「蘇聯加盟共和國」即可傳檄而定也。普京知道，只有走贏這盤大棋，才能稱得上「俄羅斯的偉大復興」。

台海、南海這邊，日前解放軍25架戰機、轟炸機、預警機、反潛機一起大舉進入台灣空域；美軍4架F16戰機掛實彈出發，支援美航母戰鬥群駛往南海，戰意同樣空前！