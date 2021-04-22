美國等西方國家經常指摘中國不遵守國際秩序，但他們根本無法解釋為甚麼中國一定要遵守這種秩序？所謂的國際秩序，其實就是美國說了算，一切都是為了維護美國霸權和西方利益，特朗普更是赤裸裸地將國際秩序變成「美國優先」，對全世界予取予攜，而且動不動就退群毀約，中國到底要遵守哪種秩序？

一個國家的發展戰略是由本身國情決定的，中國走甚麼道路、實行甚麼制度，純屬內部事務，任何國家都無權干涉。美國企圖像對付其他國家那樣，強迫中國接受他們那一套，顯然是打錯算盤了。

許多國家無力反抗，只能屈服於美國霸權，少數不願屈服的國家，例如伊朗和北韓等，則要忍受各種制裁和打壓。但是中國和其他國家不同，從來不吃這一套，美國的制裁和打壓只能適得其反，即使拉攏盟友以眾凌寡，也不可能迫使東方巨人屈服。新中國剛成立時貧窮落後，尚且不怕美國等西方國家封鎖圍堵，何況是現在。

顯而易見，正是因為中國堅持走自己的道路，沒有跟隨美國那一套，才有今天的成就，才不至於像蘇聯那樣分崩離析。尤其是經過新冠疫情的考驗，中美治理體系優劣互見，雙方實力迅速拉近，所謂的美式民主和普世價值一錢不值，再也不可能忽悠中國人。實際上，世界上從來沒有真正的普世價值，一切都是西方自吹自擂，他們佔據道德高地，將本身的價值稱為普世價值，將自訂的秩序稱為國際秩序，強迫別人接受，說穿了就是強盜邏輯。

各處鄉村各處例，每個國家有不同的歷史、文化和政治背景，應該實行甚麼制度，自己最清楚，誰也不能勉強誰，中國無意將自己的制度推銷給西方，西方也不能將他們那一套強加於中國。對於國際秩序，合理的當然要遵守，不合理的棄如敝屣，這才是一個大國應有的態度。